באופן טבעי, בלי קשר לעולם השידוכים, בכל עסקה בין שני צדדים, תמיד יהיו דרישות ותנאים. זה הגיוני ואף בריא שכל צד מעוניין בתוצאה הטובה ביותר מבחינתו, וכדי להשיג את המיטב ביותר הוא מציב רף דרישות ותנאים.

הבעיה החמורה היא שבעולם השידוכים בציבור שלנו עניין הדרישות והתנאים איבד כל פרופורציה וכל קשר להגיון בריא ושכל ישר. אם נניח לרגע את עניין המעמדות והסטיגמות המעוותות - שגם הוא עילה להורדת הצעה, גם בהצעה מושלמת מבחינת ההתאמה של הקהילה והמשפחה והסגנון - תמיד יהיה על מה להוריד.

לפעמים מספיק יהיה להוריד רק על השם שלה, שלא מוצא חן בעיני הבחור (ולהיפך), לפעמים זה יהיה משהו בַּנִּרְאוּת של מי מהצדדים כדי להוריד - רק כי האף/האוזן/וכו' שלו/שלה גדול/קטן מדי. דברים אוויליים ממש, וזה מבלי שהזכרנו את הדרישות הכספיות במקומות הנהוגים.

"לא יכולים לדרוש"

כאן נכנס הפער בין בחורים ובחורת "רגילים" לבין בחורים ובחורות בעלי רקע רפואי. במבט שטחי, לרווקים ורווקות בעלי רקע רפואי אין את הזכות או הפריווילגיה לדרוש ולברור בין הצעות השידוכים. "במצב שלכם, תגידו תודה על מה שכן מציעים לכם" זה מחשבה ומשפט נפוצים ביחס אלינו.

אבל זה משפט שהוא נוראי, ובכלל מדובר בגישה איומה. מתוך אותה מחשבה (שיש בה מן האמת, ואנחנו צריכים להודות למי שטורח עבורנו ומציע הצעות לשידוכים) אנשים יכולים להציע הצעות שאין בהן שום התאמה בין הבחור לבחורה, אבל הם חושבים שבגלל לשני הצדדים יש איזה בעיה - הם בוודאי 'ירוצו' על ההצעה כי הרי אין להם אופציה אחרת.

מה שכמובן שגוי מיסודו: זה שאין לי הרבה הצעות, זה ממש לא אומר שאני מוכן להתחתן עם כל אחת. לא כי אני 'בררן' או 'סְנוֹבּ שעף על עצמי' אלא משום שגם לי יש סף כלשהו של התאמה בסיסית - גם אם אני אתפשר הרבה בדרך.

עניין של פריווילגיה

אבל האמת היא, שמבחינתנו, כל ההסתכלות הזו היא עקומה לחלוטין מהשורש. זה לא אנחנו ה"דפוקים" אלא אתם הגזמתם. לברור ולדרוש בשידוכים זה פריווילגיה מיוחדת שאין לכל אחד ואחת, אבל זה ממש לא הנורמה.

היום הכל הפוך חיצוני ושטחי (ובהתאמה אחוז הגירושין לצערנו), במקום לחפש מהות ואיכות מחפשים מראה וכסף ואולי קצת מידות. ודווקא במקום הזה יש לרווקים ורווקות בעלי רקע רפואי עדיפות.

כמי שהתנסו והתחספסו בחיים, המבט שלנו הוא גבוה יותר, ומעמיק יותר. מבחינתנו דברים שהיו יכולים להוריד שידוך רגיל הן זוטות ואשליות, ואנחנו מדלגים מעליהם - לא כי אנחנו צריכים להתפשר אלא משום שמניסיון החיים שלנו אנחנו מבינים כמה זה שטויות! וזו הסיבה האמיתית שאנחנו פחות בררניים ובעלי דרישות.

