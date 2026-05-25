שמחת התורה בערב קבלת התורה: בימים אלו יצא לאור הכרך החדש והשלישי בסדרה העיונית על הש"ס של ספרי "נזר כהן" שכתב ראש ישיבת אבני נזר הגאון רבי זמיר כהן, והפעם יו"ל הכרך על מסכתות כתובות, נדרים ובבא מציעא.

לקראת חג מתן תורה נערך בישיבה מעמד מיוחד לרגל הוצאת הכרך החדש שמתבסס על שיעורים שמסר ראש הישיבה הגר"ז כהן בישיבה במסגרת השיעורים הכללים בשנתיים האחרונות.

כרך זה מצטרף לשני הכרכים הקודמים על סוגיות הש״ס שכתב בשנים האחרונות ראש הישיבה. הוצאת הכרך החדש מהווה שמחה לא רק עבור ראש הישיבה, אלא גם עבור התלמידים שהשיעורים נמסרו להם לאורך השנים והם היו חלק מהלימוד שבזכותו יצאו לאור עולם סדרת הספרים החשובה.

סדרת ספרי "נזר כהן" נכתבה ברוח דרכו הייחודית והבהירה של ראש הישיבה, ששיעוריו בנויה כמלאכת מחשבת נדבך אחר נדבך: החל מעיון מעמיק בפשט הסוגיה, דרך חישוב וליבון שיטות הראשונים והאחרונים, ועד להבנת עומק הסוגיה וסידור פרטיה בבהירות מופלאה.

לאחר סעודת המצווה נשא ראש הישיבה דברים ואמר לבני הישיבה כי הספר הזה הוא בראש ובראשונה שלהם כי הוא תוצר של הפילפול והריתחא דאורייתא שהתלהטו יחד בין כותלי בית המדרש.