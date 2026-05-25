כיכר השבת
בניגוד להוראת גדולי ישראל

בשתיקת ש"ס ו'דגל': הקואליציה מעכבת את חוק פיזור הכנסת כדי לאפשר בחירות בתאריך המקורי

הצהרות לחוד ומעשים לחוד: למרות הקביעה החד משמעית של גדולי הדור לפזר את הכנסת באופן מיידי, חוק פיזור הכנסת נתקע בוועדת הכנסת - בחסות שתיקה תמוהה של ש"ס ו'דגל התורה' |גורמים בקואליציה טוענים שיו"ר הקואליציה התבטא שהחוק לא דחוף לסיעות החרדיות, אופיר כץ מכחיש | ב'אגודה' מאשימים: "הח"כים פועלים בניגוד להכרעת גדולי ישראל" (חרדים, פוליטי)

דרעי וגפני במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

לאחר שבשבוע שעבר חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, החוק נתקע בימים האחרונים בוועדת הכנסת, לאחר שיו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ מסרב בשלב זה לקדם את הדיון בנוסח החוק.

לדברי בכירים בקואליציה, כץ התבטא בפני חברי הוועדה כי הוא "לא ממהר" לדון בחוק, וזאת למרות שהוועדה התכנסה אתמול והיום. עוד אמר כץ, לטענת הבכירים, כי "ב'דגל' ו אמרו לי שזה לא דחוף להם". ח"כ אופיר כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.

לו היה החוק מקודם אתמול בוועדת הכנסת שהתכנסה או שהייתה דרישה לכנס את הוועדה עוד היום ולדון בחוק פיזור הכנסת, היה החוק עובר בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום רביעי הקרוב. אולם העיכוב בוועדה מונע את הקידום המהיר של החקיקה ומאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך בניסיונותיו לדחות את מועד הבחירות לחודש חשוון, סמוך לתאריך המקורי של הבחירות.

יצוין כי בש"ס וב'' טענו בימים האחרונים כי הם דורשים להקדים את הבחירות לחודש אלול או תחילת חודש תשרי בימי 'עשרת ימי תשובה', אלא שבמבחן המעשים - כאמור, החוק לא מקודם בוועדת הכנסת ובסיעות החרדיות - מלבד 'אגודת ישראל' - לא מפעילים לחץ לקדמו לקריאה שניה ושלישית.

"גדולי ישראל, מועצות חכמי וגדולי התורה של ש"ס ו'דגל' הורו לפעול לפיזור מיידי של הכנסת, אבל בפועל חברי הכנסת שלהם פועלים בניגוד להכרעת הרבנים, לא לוחצים את אופיר לכנס את הוועדה ולאשר את החוק לקריאה שניה ושלישית ומאפשרים לנתניהו להגיע לתאריך הבחירות המקורי", אומר בכיר ב'אגודת ישראל' ל'כיכר השבת'.

כזכור, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הכריע בפגישה עם חברי הכנסת של 'דגל התורה': "אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג "גוש" אינו קיים מבחינתנו יותר".

יו"ר ש"ס, ח"כ , אמר בשיחה עם חברי הכנסת מסיעתו: "משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

לדברי דרעי: "בשורה התחתונה הקואליציה לא סיפקה את החוק הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, זאת התנהלות מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה".

אריה דרעי | ש"ס | משה גפני | גיוס חרדים | דגל התורה | חוק הגיוס | פיזור הכנסת | בחירות 2026

גפני הביתה יאללללה נצמד לביבי שהורס אותנו מבפנים לכאורה
