ליל מהומות בירושלים

המשטרה הצבאית עצרה תלמיד ישיבה, מאות הוזעקו להפגין אך לא הצליחו למנוע את המעצר | תיעוד

המשטרה הצבאית עצרה הלילה בירושלים תלמידי ישיבה 'עריק' שלא נענה לצו הגיוס ולא התייצב בלשכת הגיוס | המעצר הצית גל מחאה סוער בסמוך לתחנת המשטרה| מאות מפגינים צרו על התחנה, כוחות מג"ב גדולים הוזעקו לזירה והרחובות הפכו לשדה קרב עם ירי של רימוני הלם ואלימות קשה | צפו בתיעודים (חרדים)

המהומות בירושלים, הלילה

תלמיד ישיבה מישיבת "פאר יוסף" נעצר הלילה (בין ראשון לשני) לאחר חצות על ידי כוחות המשטרה הצבאית בשכונת ארמון הנציב בירושלים.

במהלך האירוע סירב תלמיד הישיבה להזדהות בפני השוטרים הצבאיים, ובהמשך נלקח לתחנת המשטרה לצורך בירור וזיהוי ומשם הועבר לכלא צבאי.

בעקבות המעצר החלה במקום התקהלות גדולה ומחאה, כאשר מאות מתושבי ירושלים והאזור הגיעו למקום. במהלך פיזור המחאה, על ידי לוחמי משמר הגבול שהוזעקו למקום, הופעלו אמצעים חריגים ובהם רימוני הלם ואלות.

העצור מקבל כעת סיוע משפטי מעורך הדין שלמה חדד מטעם ארגון "נותנים גב", הפועל למען המתמודדים עם סוגיית הגיוס והמעצרים.

המעצר מתרחש על רקע שינוי דרמטי במדיניות המשטרה שהוכרז השבוע. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

עד היום המשטרה נמנעה ממעצר עריקים וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. ההחלטה של המפכ"ל היא למעשה שינוי מדיניות משמעותי, שעורר גל תגובות בעולם התורה.

המעצר בירושלים מצטרף לשורה של מקרים דומים בימים האחרונים. בערב חג השבועות, אברך תושב אופקים עוכב בכביש והוסגר למשטרה הצבאית, במה שמסתמן כיישום ראשון של שינוי המדיניות הדרמטי של מפכ"ל המשטרה.

גיוס חרדיםדגל התורהחוק הגיוסמעצר עריקמשטרה צבאיתמעצר תלמידי ישיבה

1
מי שמתפרע,שיחטוף רימון הלם,חוק זה חוק, מי שלא מתייצב שישלם מחיר.
יהודי שפוי

