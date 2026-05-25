דיון ביטחוני סוער התקיים אמש (ראשון) בקבינט המצומצם, שנמשך כחמש שעות ועסק בשתי סוגיות מרכזיות: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ואיום הרחפנים שגובה מחיר כבד בקרב לוחמי צה"ל בגזרת לבנון.

במהלך הדיון התפתח ויכוח חריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשאלת האסטרטגיה הנכונה להתמודדות עם איום הרחפנים. על פי הדיווח של אמיר אטינגר ב-ynet, ראש הממשלה נתניהו דרש מצה"ל לגבש פתרונות מיגון מהירים לאיום הרחפנים, וחזר שוב ושוב על דרישתו לעבוד במהירות ולמצוא מענה טכנולוגי לבעיה הקשה. שר האוצר סמוטריץ' הציג גישה שונה לחלוטין, כשטען בפני ראש הממשלה: "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

ראש הממשלה נתניהו לא קיבל את הצעתו של שר האוצר, והשיב בחריפות: "מה אתה מציע? שכל פעם שיהיה רחפן נוריד עשרה בניינים? וכשיהיה רחפן בעזה נוריד עשרה בניינים בעזה? וכשיהיה רחפן מיו"ש נוריד עשרה בניינים מיו"ש? ואז כשיהיה רחפן של משפחת פשע אז נוריד עשרה בניינים ברמלה?".

סמוטריץ' לא נרתע והשיב לראש הממשלה בנחרצות: "חד משמעית כן. מלחמה מנצחים בהרתעה וגביית מחיר. למגן עצמנו לדעת זה 6 באוקטובר. תשרטט לי איפה אתה רוצה למתוח את רשתות ההגנה בשמי הארץ. מעל כפר סבא? גם רעננה או רק רמלה ולוד?".

הרמטכ"ל: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה"

במהלך הדיון עדכן הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר את נתניהו ושרי הקבינט המצומצם על נפילתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בהתייחסו לסוגיית הפגיעה בבניינים, הצטרף הרמטכ"ל למעשה לעמדתו של סמוטריץ' כשאמר: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר כי "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון.

"צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".

תקציב עתק לפתרונות טכנולוגיים

על רקע הדיון הסוער, חשף שר האוצר סמוטריץ' היום (שני) כי אישר השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד שקלים לטובת פיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום הרחפנים מלבנון. "אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש"ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים", מסר השר במהלך ביקור במנהל האזרחי ליהודה ושומרון.

עם זאת, סמוטריץ' הבהיר כי הפתרון האמיתי לאיום הרחפנים אינו טכנולוגי בלבד. "האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה", הדגיש השר. "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה".

השר הסביר את הגישה האסטרטגית שלו: "לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו".