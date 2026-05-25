כיכר השבת
ומה עמדת הרמטכ"ל?

ויכוח סוער בקבינט המצומצם: נתניהו וסמוטריץ' התעמתו בסוגיית הרחפנים

דיון ביטחוני סוער התפתח בקבינט המצומצם: סמוטריץ' דרש להפיל 10 בניינים בביירות על כל רחפן ונתניהו תהה: 'מה תעשה כשיהיה רחפן של משפחת פשע?' | בן גביר דורש לחזור למלחמה בלבנון ומה עמדת הרמטכ"ל? (צבא וביטחון)

סמוטריץ' ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

דיון ביטחוני סוער התקיים אמש (ראשון) בקבינט המצומצם, שנמשך כחמש שעות ועסק בשתי סוגיות מרכזיות: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ואיום הרחפנים שגובה מחיר כבד בקרב לוחמי צה"ל בגזרת .

במהלך הדיון התפתח ויכוח חריף בין ראש הממשלה לבין שר האוצר בשאלת האסטרטגיה הנכונה להתמודדות עם איום הרחפנים.

על פי הדיווח של אמיר אטינגר ב-ynet, ראש הממשלה נתניהו דרש מצה"ל לגבש פתרונות מיגון מהירים לאיום הרחפנים, וחזר שוב ושוב על דרישתו לעבוד במהירות ולמצוא מענה טכנולוגי לבעיה הקשה.

שר האוצר סמוטריץ' הציג גישה שונה לחלוטין, כשטען בפני ראש הממשלה: "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

ראש הממשלה נתניהו לא קיבל את הצעתו של שר האוצר, והשיב בחריפות: "מה אתה מציע? שכל פעם שיהיה רחפן נוריד עשרה בניינים? וכשיהיה רחפן בעזה נוריד עשרה בניינים בעזה? וכשיהיה רחפן מיו"ש נוריד עשרה בניינים מיו"ש? ואז כשיהיה רחפן של משפחת פשע אז נוריד עשרה בניינים ברמלה?".

סמוטריץ' לא נרתע והשיב לראש הממשלה בנחרצות: "חד משמעית כן. מלחמה מנצחים בהרתעה וגביית מחיר. למגן עצמנו לדעת זה 6 באוקטובר. תשרטט לי איפה אתה רוצה למתוח את רשתות ההגנה בשמי הארץ. מעל כפר סבא? גם רעננה או רק רמלה ולוד?".

הרמטכ"ל: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה"

במהלך הדיון עדכן הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר את נתניהו ושרי הקבינט המצומצם על נפילתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בהתייחסו לסוגיית הפגיעה בבניינים, הצטרף הרמטכ"ל למעשה לעמדתו של סמוטריץ' כשאמר: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".

הרמטכ"ל בסיור (צילום: דובר צה"ל)

השר לביטחון לאומי, , אמר כי "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון.

"צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".

תקציב עתק לפתרונות טכנולוגיים

על רקע הדיון הסוער, חשף שר האוצר סמוטריץ' היום (שני) כי אישר השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד שקלים לטובת פיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום הרחפנים מלבנון. "אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש"ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים", מסר השר במהלך ביקור במנהל האזרחי ליהודה ושומרון.

עם זאת, סמוטריץ' הבהיר כי הפתרון האמיתי לאיום הרחפנים אינו טכנולוגי בלבד. "האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה", הדגיש השר. "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה".

השר הסביר את הגישה האסטרטגית שלו: "לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו".

בנימין נתניהוחיזבאללהאיתמר בן גבירלבנוןבצלאל סמוטריץ'הקבינט המדיני בטחוניאייל זמיררחפן נפץ

סמוטריץ צודק מנצחים רק שמצליחים להרתיע את האוייב גם אם צריך 100 בניינים להפיל על כל רחפן אי אפשר להתעסק במיגונים כל הזמןוגם זה משדר לאוייב שהוא מצליח להרתיע אותך
יחיאל
ביביק רוצה להנציח את תפקיד ראש הממשלה (משטרה צבאית), בואו נשלח אותו לתחומים אחרים בבחירות הבאות...
מרדכי היהודי הקטן
להתמגן עוד זה לחזור למדיניות ההכלה כמו לפני ה7 באוקטובר שרק מעודדת את האוייב לימדו אותנו תמיד שהתקפה זה ההגנה הכי טובה
יחיאל
ביבי הוא לוזר גדול, אין לו את האומץ לפעול, הוא צריך לפנות את מקומו לאלה שמסוגלים יותר, הוא הזדקן ואיבד את האומץ...
מרדכי היהודי הקטן

