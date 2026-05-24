כיכר השבת
פרסום ראשון

הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל': להפסיק שיתוף פעולה עם חוק הגיוס

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה להפסיק שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס • ההוראה מגיעה על רקע חוסר אמון בראש הממשלה נתניהו  (חרדים)

3תגובות
הגאון רבי דב לנדו

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, הורה לחברי הכנסת של '' להפסיק כל שיתוף פעולה עם חקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

ההוראה הדרמטית מגיעה על רקע הטענות בקואליציה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל בימים אלו לאשר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים.

הוראת הגר"ד לנדו לח"כים מ'דגל' היא כי יש להמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת ולא להיענות לבקשות ראש הממשלה לדחות את ההליך.

הסיבה המרכזית להחלטה זו, כך לדברי בכירים בסיעה, היא חוסר האמון העמוק של הגר"ד לנדו בראש הממשלה נתניהו.

כזכור, בשיחה שהתקיימה בשבוע שעבר במעונו של הגר"ד לנדו, ניסה ח"כ משה גפני להעביר מסרים מטעם ראש הממשלה. "ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה", מסר גפני לרב.

אולם תגובת ראש הישיבה הייתה חד-משמעית וחריפה במיוחד: "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן", השיב ראש הישיבה בנחרצות. "לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר", הוסיף: "הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה.

במכתב בכתב ידו קבע הגר"ד לנדו: "אין לנו אמון יותר בנתניהו, המושג גוש לא קיים יותר מבחינתנו. נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית".

גיוס חרדיםדגל התורהחוק הגיוסהרב דב לנדו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה נראה שר דוב לנדא פתח חזית כמו העדה החרדית ולא כמו ההשקפה הליטאית כמו ר גרשון ור חיים קנייבסקי .לא חושב שבבחירות הבאות כבר כולם יחשבו ש ג זה ועשית ככל אשר ירוך כאשר יש רבנים בציבור הליטאי שחושבים אחרת
יהודי מפעם
גם יהודים מפעם וגם יהודים מעכשיו.
כל הרבנים בטלים לגדול הדור
1
קודם אמרו שאי אישור חוק הגיוס הוא רמאות ובגידה. עכשיו לא מעוניינים בחוק הגיוס. וככה זה בעצם היה בכל תקופת הממשלה הנוכחית. אני לא מבין את המשחקים האלו.
נועם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר