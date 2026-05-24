ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להפסיק כל שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

ההוראה הדרמטית מגיעה על רקע הטענות בקואליציה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל בימים אלו לאשר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים.

הוראת הגר"ד לנדו לח"כים מ'דגל' היא כי יש להמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת ולא להיענות לבקשות ראש הממשלה לדחות את ההליך.

הסיבה המרכזית להחלטה זו, כך לדברי בכירים בסיעה, היא חוסר האמון העמוק של הגר"ד לנדו בראש הממשלה נתניהו.

כזכור, בשיחה שהתקיימה בשבוע שעבר במעונו של הגר"ד לנדו, ניסה ח"כ משה גפני להעביר מסרים מטעם ראש הממשלה. "ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה", מסר גפני לרב.

אולם תגובת ראש הישיבה הייתה חד-משמעית וחריפה במיוחד: "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן", השיב ראש הישיבה בנחרצות. "לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר", הוסיף: "הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה.

במכתב בכתב ידו קבע הגר"ד לנדו: "אין לנו אמון יותר בנתניהו, המושג גוש לא קיים יותר מבחינתנו. נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית".