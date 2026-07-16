מפגינים "רצ"פניקים" חוסמים הערב (חמישי) את צומת גהה באזור בני ברק, זאת כחלק מגל מחאה נגד ומעצרם של תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

החסימות בצומת המרכזי מובילות לשיבושי תנועה קשים, כאשר כוחות משטרה גדולים זורמים למקום בניסיון לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע את שיתוק התנועה באחד העורקים המרכזיים ביותר במרכז הארץ.

בעקבות ההפגנה המתוכננת והתגברות המחאה בשטח, נערכה משטרת ישראל בכוחות מוגברים והודיעה מראש על חסימתו המלאה של כביש 4 בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני כיווני הנסיעה.

במשטרה הבהירו כי ישנה היתכנות גבוהה לעומסי תנועה כבדים ולחסימות גם לאורך ציר ז'בוטינסקי המוביל לבני ברק וממנה. שוטרי מרחב דן נפרסו בנקודות המפתח כדי להכווין את התנועה ולשמור על הסדר, תוך שהם קוראים לציבור הנהגים להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור ולהסתייע בדרכים חלופיות כדי לא להיקלע לפקקי הענק.

הרקע להתפרצות המחאה הנוכחית נעוץ בשורת מעצרים שבוצעו לאחרונה נגד צעירים חרדים שלא התייצבו לשירות צבאי. במקביל לחסימות באזור בני ברק, צפויה בהמשך הערב להתקיים מחאה נוספת מחוץ לכותלי כלא 10 הצבאי. חסידות צאנז, בראשות האדמו"ר, צפויה לקיים מפגן מחאה המוני מחוץ למתקן הכליאה, וזאת בעקבות מעצרו של בחור צעיר הנמנה עם שורות החסידות.