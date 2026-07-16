כיכר השבת
פקקי ענק ברחבי המרכז

הרצ"פניקים חוסמים את הכביש המרכזי בלב גוש דן, חסידות צאנז בדרך להפגנה גדולה ליד כלא 10

עשרות מפגינים חוסמים בשעות אלו את צומת גהה ואת כביש 4 באזור בני ברק, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס | בהמשך הערב צפויה להתקיים הפגנה חריגה במיוחד של חסידי צאנז מחוץ לכלא 10, זאת בעקבות מעצרו של בחור הנמנה על החסידות. המשטרה נערכת בכוחות מוגברים לחסימות ועומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים בוש דן (בארץ)

3תגובות
| צילום: צילום: דוד קשת

מפגינים "רצ"פניקים" חוסמים הערב (חמישי) את צומת גהה באזור , זאת כחלק מגל מחאה נגד ומעצרם של שהוגדרו כעריקים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

החסימות בצומת המרכזי מובילות לשיבושי תנועה קשים, כאשר כוחות משטרה גדולים זורמים למקום בניסיון לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע את שיתוק התנועה באחד העורקים המרכזיים ביותר במרכז הארץ.

בעקבות ההפגנה המתוכננת והתגברות המחאה בשטח, נערכה משטרת ישראל בכוחות מוגברים והודיעה מראש על חסימתו המלאה של כביש 4 בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני כיווני הנסיעה.

במשטרה הבהירו כי ישנה היתכנות גבוהה לעומסי תנועה כבדים ולחסימות גם לאורך ציר ז'בוטינסקי המוביל לבני ברק וממנה. שוטרי מרחב דן נפרסו בנקודות המפתח כדי להכווין את התנועה ולשמור על הסדר, תוך שהם קוראים לציבור הנהגים להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור ולהסתייע בדרכים חלופיות כדי לא להיקלע לפקקי הענק.

הרקע להתפרצות המחאה הנוכחית נעוץ בשורת מעצרים שבוצעו לאחרונה נגד צעירים חרדים שלא התייצבו לשירות צבאי. במקביל לחסימות באזור בני ברק, צפויה בהמשך הערב להתקיים מחאה נוספת מחוץ לכותלי כלא 10 הצבאי. חסידות צאנז, בראשות האדמו"ר, צפויה לקיים מפגן מחאה המוני מחוץ למתקן הכליאה, וזאת בעקבות מעצרו של בחור צעיר הנמנה עם שורות החסידות.

בני ברקגיוס חרדיםכביש 4חסידות צאנזכלא 10

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0 תגובות

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3
בנט ולפיד- דתן ואבירם.
דוד
2
אשריכם
ברווזגולי
1
תמכתי בכם עד אתמול בלילה
יוד

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