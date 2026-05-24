מכה נוספת לצעירים החרדים: ישללו הנחות דיור מחייבי גיוס  

הסנקציות הכלכליות נגד חייבי הגיוס במגזר החרדי עוברות משלב האיומים והדיונים לשלב החקיקה המחייבת בשטח. התיקון הדרמטי שנכנס לתוקף מחבר לראשונה באופן ישיר וחד-משמעי בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור, מענקים וסבסוד ממשלתי במיליוני שקלים. כך דיווח לראשונה העיתונאי מיכאל שמְש

על פי הנהלים החדשים, משרד הבינוי והשיכון יקיים סנכרון מחשוב קשיח ואוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל. אזרח – או אחד מבני זוגו – שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים.

בלשון המשפטית של ההחלטה נקבע: "הגשת בקשה שלא בהתאם למצב האישי תביא לשלילת הזכאות, הזכייה וביטול הרכישה". מיד לאחר מכן מופיע סעיף הברזל החדש: "החל מיום כניסת החלטה זו לתוקף, הזכאות להשתתף בהגרלות מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג, אינם מוגדרים על-ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם". ההחלטה התקבלה בעקבות דרישה נחרצת של הייעוץ המשפטי לממשלה, שהעביר הנחיה משפטית דרך המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון. על פי ההנחיה, רשות מקרקעי ישראל אינה יכולה לגרור רגליים והיא מחויבת לקבל החלטות אופרטיביות שיאפשרו את שלילתה המיידית של הזכות להשתתף בתוכניות "דירה בהנחה" עבור מי שמוגדרים כחייבי גיוס.

פגיעה כלכלית וחברתית

משמעות הדברים בפועל היא פגיעה אנושה, כלכלית וחברתית, באלפי משפחות ואברכים מהמגזר החרדי שנמצאים בעיצומו של מאבק חזיתי מול חוק הגיוס וצווי המעצר. מעתה, מי שלא יחזיק באישור רשמי וחתום על הסדרת מעמדו מול שלטונות הצבא, ייפלט אוטומטית ממערכת הדיור הממשלתית.

רקע: משבר הדיור במגזר החרדי

הסנקציות מגיעות על רקע משבר דיור חמור במגזר החרדי. בשנים האחרונות הושקו תוכניות דיור רחבות היקף, כגון תוכנית "מחיר מטרה" שהחליפה את "מחיר למשתכן", במסגרתן הוגרלו עשרות אלפי יחידות דיור בהנחות משמעותיות. בהגרלה האחרונה נרשמו למעלה מ-132 אלף משקי בית – שיא חסר תקדים מאז השקת התוכנית.

כידוע, תוכנית "דירה בהנחה" מציעה הנחות של עד 300,000 שקלים או 20% ממחיר הדירה, או מענק בגובה 40,000 שקלים באזורים מסוימים. עבור משפחות חרדיות רבות, תוכניות אלו מהוות את הפתרון היחיד למצוקת הדיור הכרונית. השלילה האוטומטית של הזכאות צפויה להכות בעוצמה רבה בקהילות שלמות.