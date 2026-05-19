האדמו"ר מפינסק קרלין ערך השבוע ביקור הוד בישיבתו הגדולה 'היכל אברהם אלימלך' בבני ברק, כהכנה לקראת חג השבועות הבעל"ט.

עם הגעתו של האדמו"ר להיכל הישיבה, התפלל תפילת מנחה יחד עם התלמידים. לאחר התפילה, נשא האדמו"ר שיחת חיזוק והתעוררות חוצבת להבות אש כהכנה לקבלת התורה, תוך שהוא מעורר את הבחורים לנצל כל רגע פנוי בימים נשגבים אלו ולהתנתק מהבלי העולם הזה.

בתום השיחה ערך הרבי טיש 'לחיים' מרומם, במהלכו שרו הבחורים ניגוני דבקות וכיסופים והאדמו"ר בירך את בני העלייה בברכות לרוב שיזכו לכתרה של תורה. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת מעריב, וספר ספירת העומר בנוסח המלבב.

לאחר התפילה, בזה אחר זה עברו בחורי הישיבה בסך לפני האדמו"ר, כאשר כל בחור מגיש בחרדת קודש את ה'שעות צעטליך' (פתקי השעות) האישיים שלו. בפתקים אלו, המהווים את 'תעודת הזהות' הרוחנית של החסיד הצעיר, מתועדות לפרטי פרטים כל שעות לימודו הרצופות במהלך החודש האחרון, ההקפדה על השכמה בזמן, ההליכה לישון בשעה הייעודית בלילה, לצד קבלות טובות ומעשים טובים.

במשך זמן ארוך עמד האדמו"ר על מקומו ובחן בעיניים אוהבות ובקורת רוח מרובה כל פתק ופתק שהגישו לו תלמידיו האהובים. הרבי לא חסך במילים, עודד, שיבח והרעיף ברכות קודש אישיות על ראשיהם של הבחורים שהפגינו התמדה עילאית, כשהוא מביע את התפעלותו העצומה מהסדר והמשמעת הרוחנית של דור העתיד בחסידות.

הביקור הותיר רושם בל יימחה בקרב בני הישיבה, אשר נכנסים לימי ההגבלה ולחג השבועות מתוך תחושת רוממות ועילאיות, חגורים בכוחות מחודשים לעמלה של תורה.