כיכר השבת
מתוך קורת רוח

ההשכמה, ההליכה לישון והמעשים הטובים: הרבי מפינסק קרלין בדק את פתקי הבחורים

האדמו"ר מפינסק קרלין הגיע השבוע לביקור הוד מרומם בישיבתו הגדולה 'היכל אברהם אלימלך' בבני ברק | לאחר שיחת ההכנה הנשגבת וספירת העומר בנוסח המלבב, עברו הבחורים בזה אחר זה והציגו לאדמו"ר את פנקסי הרציפות המפרטים את סדרי יומם ברוחניות ובגשמיות • סיקור נרחב (עולם הישיבות - חסידים)

האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )

האדמו"ר מפינסק קרלין ערך השבוע ביקור הוד בישיבתו הגדולה 'היכל אברהם אלימלך' בבני ברק, כהכנה לקראת חג השבועות הבעל"ט.

עם הגעתו של האדמו"ר להיכל הישיבה, התפלל תפילת מנחה יחד עם התלמידים. לאחר התפילה, נשא האדמו"ר שיחת חיזוק והתעוררות חוצבת להבות אש כהכנה לקבלת התורה, תוך שהוא מעורר את הבחורים לנצל כל רגע פנוי בימים נשגבים אלו ולהתנתק מהבלי העולם הזה.

בתום השיחה ערך הרבי טיש 'לחיים' מרומם, במהלכו שרו הבחורים ניגוני דבקות וכיסופים והאדמו"ר בירך את בני העלייה בברכות לרוב שיזכו לכתרה של תורה. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת מעריב, וספר ספירת העומר בנוסח המלבב.

לאחר התפילה, בזה אחר זה עברו בחורי הישיבה בסך לפני האדמו"ר, כאשר כל בחור מגיש בחרדת קודש את ה'שעות צעטליך' (פתקי השעות) האישיים שלו. בפתקים אלו, המהווים את 'תעודת הזהות' הרוחנית של החסיד הצעיר, מתועדות לפרטי פרטים כל שעות לימודו הרצופות במהלך החודש האחרון, ההקפדה על השכמה בזמן, ההליכה לישון בשעה הייעודית בלילה, לצד קבלות טובות ומעשים טובים.

במשך זמן ארוך עמד האדמו"ר על מקומו ובחן בעיניים אוהבות ובקורת רוח מרובה כל פתק ופתק שהגישו לו תלמידיו האהובים. הרבי לא חסך במילים, עודד, שיבח והרעיף ברכות קודש אישיות על ראשיהם של הבחורים שהפגינו התמדה עילאית, כשהוא מביע את התפעלותו העצומה מהסדר והמשמעת הרוחנית של דור העתיד בחסידות.

הביקור הותיר רושם בל יימחה בקרב בני הישיבה, אשר נכנסים לימי ההגבלה ולחג השבועות מתוך תחושת רוממות ועילאיות, חגורים בכוחות מחודשים לעמלה של תורה.

האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בבני ברק (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

חג השבועותהאדמו"ר מפינסק קרליןשיחת הכנהשעות צעטליך

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מתוך קורת רוח

|

יִשְׂמַח הָאָב 

|

צפו בתיעוד

||
1

לאחר ימים נעלים

|

כמסורת אביו

||
1

בְּטוּב בֵּיתֶך קְדשׁ הֵיכָלֶךָ

||
3

ברית קודש

||
1

זכר צדיק לברכה

||
1

דמעות ותפילות

|

ביום ההילולא

||
1

וְלָא יְמוּתוּן

||
9

ענבי הגפן

|

וזאת לתעודה

|

יַיִן יְשַׂמַּח לְבַב אֱנוֹשׁ

|

מהשל"ה ועד הרמב"ם

||
2

עַל כֵּן בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵּן

|

במרכז בורו פארק

|

נועם שיח

|

לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ

|

יָמִים עַל יְמֵי מֶלֶךְ

||
10

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר