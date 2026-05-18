כיכר השבת
דמעות ותפילות

מיליונים בקראקא • מסע המלכות המרהיב של האדמו"ר מסאטמר על אדמת אירופה

מסע הקודש הבלתי נשכח של האדמו"ר מסאטמר, יחד עם צמרת נגידי ומחזיקי מוסדותיו הקדושים במונרו, הגיע לשיאו בשבת היסטורית ומרוממת על אדמת פולין • מסע התפילה בצאנז, הכנסת ספר התורה המרגשת, סכומי העתק שנתרמו בקריאת התורה ומעמד "עיר מלוכה" המפואר במוצאי שבת | סיקור מלא ומרהיב מהמסע המלכותי (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר שבת בקראקא
אווירה עילאית, היסטורית ומרוממת אפפה את נגידי חצר הקודש סאטמר, שזכו להשתתף במסע הקודש המלכותי 'בוני המלוכה' בראשותו של האדמו"ר מסאטמר. אל המסע הקודש אשר היה מיועד לעורר רחמי שמיים מחד ולבצר את עולם התורה והחינוך מאידך, התלוו גדולי תומכי ונגידי המוסדות הקדושים במונורו.

המסע המרגש קיבל תפנית היסטורית בערב שבת קודש, כאשר האדמו"ר, יחד עם הנגידים, הגיעו לעיר צאנז שבפולין כדי לפקוד את ציונו של זקנו, הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע. במקום נרשמו רגעים מצמררים כאשר האדמו"ר העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט, כשדמעות שליש נשפכות על ידי מאות המשתתפים.

מיד לאחר מעמד התפילה המרטיט, המשיכה השיירה בראשות האדמו"ר לעיר קראקא, שם התכוננו החסידים והנגידים לשבת ההיסטורית שנחרתה בדפי ההיסטוריה של החסידות.

ערב שבת בקראקא נפתח במעמד כביר של סיום כתיבת האותיות האחרונות בספר תורה מהודר, שנכתב ונרכש במיוחד על ידי קהילת סאטמר בקריית יואל לכבוד המאורע. הנגידים ואנשי השם עברו בסך, בזה אחר זה, לזכות בכתיבת אות בספר התורה.

סעודות השבת הקדושה נערכו יחד עם האדמו"ר בהיכל המפואר שהוכן מראש. האווירה במהלך השבת הייתה מעין עולם הבא; שירי דביקות ונשמה, לצד דברי אלוהים חיים ופלפולים עמוקים שנשא האדמו"ר, מילאו את החלל והותירו רושם בל יימחה בלבבות הנגידים.

שיאו הרוחני והכלכלי של השבת נרשם במהלך קריאת התורה בשבת בבוקר. מיד לאחר חגיגות שמחת הכנסת ספר התורה החדש להיכל, פתחו הנגידים את לבם וכיסם ותרמו סכומי עתק אגדיים לטובת ביצורם והרחבתם של מוסדות החינוך והחסד של הקהילה בקריית יואל.

במוצאי שבת, מיד לאחר עריכת הבדלה, פרצו האדמו"ר והנגידים בריקודים סוערים לגומרה של תורה ולכבודה של שמחת התורה, שנמשכו שעות ארוכות מתוך דבקות והתרגשות עצומה.

בהמשך הערב נערך מעמד המפואר “עיר מלוכה” – דינר יוקרתי ורחב היקף כאות הוקרה והערכה לנגידי הקהילה שהוזילו הון רב למען החזקת התורה. המעמד שולב בשמחה כפולה מעמד סיום מסכת מיוחד שנערך לכבוד ראש חודש סיון, מתוך ריקודים סוערים של שמחה, בליווי כלי זמר ושיר.

למחרת, ביום ראשון בבוקר, פקד האדמו"ר את הקברים הקדושים בקראקא ובליזענסק, העתיר לישועת החסידים ותומכי התורה, ומשם יצא בחזרה לנווה קודשו בארצות הברית.

האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מסאטמר בצאנז (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מסאטמר בערב שבת בקראקא (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מסאטמר בסעודה שלישית והבדלה בקראקא (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מסאטמר במוצאי שבת בקראקא (צילום: אייזיק ג.)
