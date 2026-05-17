מתקרבים לבחירות: יו"ר דגל התורה משה גפני נפגש הערב (ראשון) עם מנהיג הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שהורה לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי.

בהודעה שפורסמה מבית הרב לנדו בתום הפגישה נאמר כי "יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עלה עם רבה החדש של רמת השרון הגאון רבי יצחק אדלשטיין ובליווי סגרה"ע בני ברק מנחם שפירא למעונו של מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו לברכה והתייעצות". עוד נמסר כי "מרן חזר והדגיש את המסר שהועבר אמש, ולפיו על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי".

כזכור, הבוקר נמסר מבית הרב לנדו לתקשורת כי "חברי הכנסת של דגל התורה הונחו אמש על ידי מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ברביעי הקרוב בפיזור הכנסת".

כפי שדיווח ישי כהן, בכיר ב'דגל התורה' הסביר היום ל'כיכר השבת', כי התוכנית של ראש הממשלה נתניהו לעכב את פיזור הכנסת, היא למשוך עוד זמן.

לדבריו, נתניהו מנסה להרוויח זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית. על פי הבכיר, נתניהו מעוניין לתאם מועד בחירות לאוקטובר, ויהדות התורה מתנגדת בתוקף.

"מה עושים כשרוצים להרוויח זמן?", הסביר הבכיר את השיטה: "מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

בנוסף, על פי הבכיר, נתניהו מקפיא בינתיים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת. "וככה הרוויח עוד שבוע שבועיים", הוסיף. "גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים".

בכיר באגודת ישראל אישר את הדברים והוסיף בחריפות: "ושוב אין רוב ושוב משקרים את החרדים". הדברים משקפים את תחושת האכזבה העמוקה בקרב הנציגים החרדים מהתנהלות ראש הממשלה.

כך או כך, אם לא יהיו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר השבוע - בקריאה טרומית - את חוק לפיזור הכנסת ובקרוב נדע את התאריך המדויק של בחירות 2026, אלא אם כן המלחמה תחודש, או שיגיעו להסכמות עם לפחות חלק מהמפלגות החרדיות, כמו מפלגת ש"ס, שלא ברור כעת בכלל האם היא תתמוך בפיזור הכנסת ונכון לעכשיו נדמה, כי היא תזרום עם ראש הממשלה ותהיה מוכנה לעכב את הפיזור.