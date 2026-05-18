בשעות אחר הצהריים של יום חמישי שבוע שעבר הגיע האדמו"ר מקרעטשניף י-ם אל היכל בית מדרשו ההיסטורי בכפר אתא, המקום שבו אביו, האדמו"ר מקרעטשניף זצוק"ל, הנהיג את עדתו במשך שנים רבות וערך את עבודת הקודש עם תחילת ממלכתו בארץ הקודש, בטרם העתיק את משכנו לעיר הקודש ירושלים. בית המדרש ההיסטורי ממשיך לעמוד על תילו בגאון, ושוקק חיים עם מנייני תפילה ושיעורי תורה ברבים לאורך כל ימות השנה.

האדמו"ר הגיע לרגל יומא דהילולא קדישא של זקנו, הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע, בעל ה"רזא דשבת". עם הגעתו, עבר האדמו"ר לתפילת מנחה לפני התיבה, ולאחריה הדליק את נרות הנשמה לרגל ההילולא. לאחר מכן נטל האדמו"ר את ידיו לסעודת ההילולא, במהלכה ערך סיום משניות כמקובל. במהלך טיש ההילולא השמיע האדמו"ר דברות קודש ממושכים. בפתח דבריו עמד על הזכות העצומה שנפלה בחלקם של תושבי השיכון, תלמידיו וחסידיו של אביו הרה"ק זצוק"ל, הממשיכים להחזיק ולבצר את המקום הקדוש הזה. האדמו"ר העלה על נס את פועלם של העסקנים המסורים, אשר נרתמו בשנים האחרונות בכל כוחם לפאר ולרומם את בניין בית המדרש מבית ומבחוץ כראוי וכיאות למקום קדוש. בהמשך דבריו שזר האדמו"ר פנינים מתורת בעל ההילולא בפרשת השבוע, וחתם בברכות לרוב לכל המשתתפים. בשולחן הטהור נצפו שורה של רבנים ואישי ציבור חשובים, ובהם: הגה"צ גאב"ד מאקאווא; הרה"ג רבי דוד מאיר דרוקמן, רב קרית מוצקין; הרה"ג רבי משה חיים שניידר, רב קהילת קאליסק בטבריה; והרה"ג רבי חיים שלמה דיסקין, רב קהילת חב"ד בכפר אתא.