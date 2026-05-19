"החוק מאוד מאוד ברור"

"חוק הגיוס שלנו נועד אך ורק למי שתורתו אומנותו" | ההבהרה של ח"כ יצחק פינדרוס

בריאיון באולפן 'כיכר השבת' התייחס ח"כ יצחק פינדרוס לתוכן חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והבהיר כי החוק נועד לדחות את הגיוס אך ורק למי שתורתו אומנותו

ח"כ פינדרוס באולפן 'כיכר השבת'

חבר הכנסת יצחק פינדרוס (דגל התורה) התארח אתמול (שני) באולפן 'כיכר השבת' והתייחס לתוכן והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, החוק בו תמכו מנהיגי 'דגל התורה' וש"ס.

פינדרוס הדגיש כי החוק נועד לדחות את הגיוס אך ורק למי שלומד תורה ותורתו אומנותו ולא על כל חרדי, שכן מי שלא לומד באמת - מעמדו כמעמד כל צעיר בגיל הגיוס.

"יש חוק שאותו ביקשנו והיה גם בעבר", הדגיש ח"כ פינדרוס: "החוק מאוד מאוד ברור, אך ורק למי שלומד ותורתו אומנותו! הדרישה הברורה היא חוק רק למי שלומד".

לדבריו ח"כ פינדרוס: "מי שלא לומד המצב החוקי שלו בדיוק כפי שהיה בתקופת הרב שך, רק מי שתלמיד ישיבה יוכל לדחות את שירותו הצבאי".

תחוקקו חוק כבוד התורה
דוד

