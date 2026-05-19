חבר הכנסת יצחק פינדרוס (דגל התורה) התארח אתמול (שני) באולפן 'כיכר השבת' והתייחס לתוכן חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, החוק בו תמכו מנהיגי 'דגל התורה' וש"ס.

פינדרוס הדגיש כי החוק נועד לדחות את הגיוס אך ורק למי שלומד תורה ותורתו אומנותו ולא על כל חרדי, שכן מי שלא לומד באמת - מעמדו כמעמד כל צעיר בגיל הגיוס.

"יש חוק שאותו ביקשנו והיה גם בעבר", הדגיש ח"כ פינדרוס: "החוק מאוד מאוד ברור, אך ורק למי שלומד ותורתו אומנותו! הדרישה הברורה היא חוק רק למי שלומד".

לדבריו ח"כ פינדרוס: "מי שלא לומד המצב החוקי שלו בדיוק כפי שהיה בתקופת הרב שך, רק מי שתלמיד ישיבה יוכל לדחות את שירותו הצבאי".

