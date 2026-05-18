ביקורת חריפה

"המפכ"ל מתפאר שיעצור כל בן ישיבה, לאיפה הגענו?", זעק דרעי | צפו

יו"ר ש"ס אריה דרעי מתח ביקורת חריפה על החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות ועל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא דירה בהנחה | "מי לא יכול לקבל? בני התורה", טען דרעי (בארץ)

דברי דרעי בכנס
יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי תקף בחריפות את החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני הישיבות, במהלך ועידת גבאי בתי הכנסת הספרדים ב.

״לראות היום את המפכ״ל מתפאר שיתחיל לעצור כל בחור ישיבה. לאיפה הגענו? ריבונו של עולם", אמר בין הדברים. לדבריו, "רוצחים מסתובבים ברחובות ופה מדברים על שבט לוי, בני הישיבות. הקב״ה מעמיד אותנו בניסיון״.

בהמשך הוסיף כי "אתמול מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה, בהנחיית היועמשי"ת, על העדפות ל-50% מההגרלות ב'דירה בהנחה' למשרתי מילואים, שיתנו. אבל ב-50% האחרים - ערבים יכולים לקבל, ומי לא יכול לקבל? בני התורה".

"למה? בגלל שהם לומדים תורה, בגלל שהם מוסרים את נפשם על לימוד התורה. ואני אומר, ריבון העולמים", סיכם דרעי.

נרדמת בשמירה מזמן .מה שבני ולפיד עשו למגזר שלהם ש"ס וג לא עשו ב15 שנה . אמת לאמיתה
אריה
הרב דרעי עכשיו אתה בוכה אם היית בוכה לפני שנה לא היית צריך לבכות עכשיו מה לא עושים לבחירות הקרובות הרב דרעי תחוזר הביתה ותילך עם סאטמאר
משה
אריה איפה היית ארבע שנים ? מעונות, דיור, דלק, אין יציאה לחו"ל, עוצרים בחורים, בקיצור לא חסר... חבל שעכשיו נזכרת ולא אז 🤮
בדוייי
כולם נהיו לי גיבורים על הגב של בחורי הישיבות חושבים שהם פראיירים לוקחים להם את ההנחות בדיור ומאיימים בניידות אני אומר לכם מי שנוגע בתורה הקדוש ברוך הוא יסגור איתו חשבון
אסף
המנעות מגיוס מי שלא לומד תורה, פוגעת גם במי שכן לומד תורה. רחמנא ליצלן. אין ברירה- לגייס מי שלא לומד תורה. מייד. לחטיבות שומרות אורח חיים חרדי כמובן
אאא
בלי תוכנית למען חוק הגיוס ונגד מערכת המשפט אין מה ללכת לבחירות ... אריה אנחנו סומכים עליך
טוב מאוד
סליחה?! המפכ"ל הזה יקבע לי מי יקבל דירה ומי ילך למעצר? שמענו עליו ועל היועמש"ית שלו מחפשים לעשות שרירים על הגב של החרדים! אף פקיד לא יגיד לבחורים שלנו מה לעשות, יאללה יאללה שיתקדמו שם!
שביט
עשינו עליה כדי לחיות במדינה יהודית, ולא כדי לראות רדיפה פוליטית וכלכלית נגד מי שלומד את התורה שלנו. להפוך את בני הישיבות ליעד למעצרים זו תעודת עניות למערכת המשפט ולמשטרה שאיבדו כיוון
מרקוס
זה הבירור האחרון ותמיד חשבתי שהמפכל בצד הנכון
דוד

