ברית קודש רגעי הוד • צפו; כשהגרי"מ שכטר ערך 'מי שברך' לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הבוקר נערכה שמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, רך הנימול בן לנכדו הרב שלום קאהן, בנו של הרה"ג ר' דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בבית שמש, וחתן הרב שלמה יהודה לאבין, חתנו של האדמו"ר מזידטשוב בני ברק | באמירת הברכות כובד זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ששימש כמוהל. בסיום הברית ערך הגרי"מ תפילת 'מי שברך' מיוחדת לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | לאחר המעמד הסבו הרבנים למסיבת לחיים, וזימרו ניגוני שבח והודאה (חסידים)

