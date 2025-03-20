בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)
בתלמוד תורה תולדות אברהם יצחק בבית שמש התקיים מעמד 'חלוקת פרסים' לילדי החמד שלמדו ושיננו מאות דפי גמרא ופרקי משניות בעל פה | הרה"ג דוד צבי קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק רמה ב' בעיר נשא דברים, וכן הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר | בהמשך חילק רב הקהילה את הפרסים לתלמידים (חסידים)