יבואו טהורים צפו: אהרל'ה סמט במופע מרגש במסיבת החומש לנכדו בבית שמש בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:55