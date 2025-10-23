המשטרה הצבאית המשיכה הלילה (בין רביעי לחמישי) במבצע המעצרים כנגד תלמידי ישיבות צעירים שלא התייצבו לגיוס לצה"ל.

השוטרים הצבאיים פשטו על מספר בתים של תלמידי ישיבה אך לבסוף הצליחו לבצע מעצר של שני אחים, תלמידי ישיבה, תושבי העיר רמלה.

האחים לבית משפחת יעקובוב, תושבי רמלה בני 18.5 ו-24, תלמידי ישיבות 'שבות יהודה' ו'קול אליהו', נעצרו מביתם והועברו למעצר בכלא צבאי.

ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה למעצרים הלילה: "גם הלילה שלחה היועצת המשפטית לממשלה את המשטרה הצבאית לעצור צעירים שכל "חטאם" שתורתם אומנותם.

"למרות שבמשך חודשים ההשתוללות הדרקונית נגד עולם התורה לא קידמה את היעדים שהציבה היא מסרבת להכיר בכישלון ומנסה לגרור את העם היהודי למלחמת אחים".

לדבריו: "המכתב שעליו חתמו אתמול לבקשתי חברי כנסת משלל מפלגות, נגד המעצרים של בני הישיבה, החתן והיתום, מעיד כי רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי".

כזכור, לאחר חזרת המעצרים - נגד בני ישיבות החרדים אמש, ראשי הישיבות הגאון רבי דוב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש הכריעו אמש על קיום עצרת מחאה נרחבת כבר בשבוע הבא.

ההחלטה התקבלה לאחר שהגאון רבי דוב לנדו השוהה כעת בלוס אנג'לס לצורך גיוס כספים לקרן עולם התורה, קיבל סקירה נרחבת לאחר תפילת שחרית על מעצר בחורי הישיבה וחייג בדקות האחרונות לראש הישיבה הגרמ"ה הירש. בשיחתם של גדולי ישראל עלו לדיון דרכי המאבק ואפשרויות הפעולה הרלוונטיות.

המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו אמר בפתח השיחה: "שלום עליכם. שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה. נראה לי ואם דעתכם גם ככה לעשות עכשיו עצרת גדולה של תפילת רבים וזה יוכל לעזור מכל הבחינות, ואם דעתכם גם ככה - אז דעתי שזה הדבר הנכון כעת לעשות".

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שאל אם לדעת המנהיג הליטאי, מתאים לקיים עצרת כזו ביום ראשון, וראש הישיבה הגר"ד לנדו אישר את הדברים.