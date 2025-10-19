"לשנה הבאה בירושלים" מתוך ערגה וכיסופים: כך חתם זקן אדמו"רי רוז'ין את חודש הרחמים חג הסוכות ושמחת תורה נחוגו ברוב פאר, הוד והדר אצל זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, מתוך התרוממות הנפש | במהלך חול המועד ערך הרבי את השולחן הטהור בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בעיה"ק ירושלים, |שיא החגיגות נרשם במוצאי שמחת תורה, לאחר הבדלה, החל מעמד הקפות שניות בצל הקודש. הקהל הרחב פיזז בריקודים נלהבים לכבוד התורה, כשהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והריקודין | בסיום הריקודים, נצפה הרבי בריקוד נלהב במיוחד, כשהוא פורץ בשירת "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" מתוך ערגה וכיסופים לבניין בית המקדש | צפו בתיעוד המלא (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:45