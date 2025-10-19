במוצאי שבת בראשית במושב אורה: האדמו"ר מויז'ניץ הניח את השטריימל וערך פארשפיל לנכד גיסו ראש הישיבה במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ בבית האכסניה במושב 'אורה' נחוגה אמש (מוצאי שב"ק בראשית), שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, החתן שמעון אברהם דוד ארנסטר בן הגה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר רב הקהילה במאנצ'סטר, חתן האדמו"ר מזידטשוב זצ"ל ונכד גאב"ד שטראסבורג זצ"ל, אשר יינשא בארה"ב אל ב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מרחמרסטיווקא זצ"ל | טרם המעמד חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש החתן, ולאחר מכן ערך את הפארשפיל בקול רינה ותודה עם כלי זמר ושיר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:46