כיכר השבת
זו ההחלטה שהתקבלה

חגיגת יום הולדת 76 לנתניהו בפתח ישיבת הממשלה, השרים שאגו "אמן"

הממשלה אישרה את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה". השרים בירכו את נתניהו ליום הולדתו ה-76. השרה סטרוק התנגדה להחלטה והשר שיקלי נמנע (פוליטי, בארץ)

(צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) ברוב קולות את ההצעה לשינוי שם המלחמה בעזה מ ל"מלחמת התקומה". היחידה שהתנגדה להצעה הייתה השרה אורית סטרוק. השר עמיחי שיקלי נמנע.

בפתח הדיון, הקריא את ההצעה. קודם לכן הזכיר מזכיר הממשלה יוסי פוקס את יום הולדתו של נתניהו שיחול השבוע. הוא אמר: "בהדמנות זו אבקש לאחל לראש הממשלה יום הולדת שמח בריאות ואריכות ימים, שנים רבות נוספות של מנהיגות". השרים השיבו "אמן" ונתניהו פתח בדברים.

"אני מביא היום לאישור הממשלה את ההצעה לקרוא למלחמה בשם רשמי קבוע: 'מלחמת התקומה'. בתום שנתיים של לחימה רצופה, אנחנו זוכרים כיצד התחלנו. קמנו מן האסון הנורא של ה-7 באוקטובר", אמר נתניהו.

"קמנו בתנופה על רגלינו, והשבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הסרנו מעלינו את האיום הקיומי של הציר האיראני. ביססנו את מפעל התקומה הלאומי בארץ ישראל, במדינתנו החזקה והפורחת.

"בימי מבצע 'עם כלביא' נגד איראן הדגשתי את הייעוד הנשגב שנטוע במורשתנו: 'עם כלביא יקום'. כך באשר למערכה כולה: זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות".

ראש הממשלה חתם: "אנו גם עומדים לפני חלוקת עיטורי גבורה וצל"שים לחיילינו ומפקדינו הגיבורים. כפי שהיה במערכות צבאיות קודמות, עיטורי המערכה הנוכחית יישאו את השם הרשמי של מלחמת התקומה".

אתה בטוח שהם "שאגו"? כפרה עליו מר טבח.. אה בעצם תקומה..שכחתי שצריך לומר תקומה "ולשאוג" אמן למנהיג כמו בצפון קוריאה...
שמוליק

