צפו בתיעוד "יש בורא עולם" – צפו בריקוד הסוער של האדמו"ר בחג הסוכות חג הסוכות ויום הושענא רבה נחוגו ברוב ששון אצל האדמו"ר מקוזמיר, במרכז החסידות בבני ברק. החסידים התאספו בהיכל בית המדרש וברחבתו, כדי לשאוב ממחיצתו של הרבי בימים הנשגבים| באחד מלילות חול המועד ערך הרבי את השולחן בסוכה ברחבת בית המדרש, כשהוא משמיע דברי תורה וחיזוק בפני כלל חסידיו. לאחר מכן, נכנס הרבי להשתתף במעמד שמחת בית השואבה המרומם שנערך בהיכל בית המדרש. שם פיזז האדמו"ר שעה ארוכה בריקוד נלהב וסוחף, בניגון המפורסם "יש בורא עולם" (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:12