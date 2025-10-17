כמנהג הקהילות ההונגריות לבן כשלג: האדמו"ר מחוג חתם סופר עם כיפה לבנה בהושענא רבה במחזה מלא הוד ודבקות נצפה האדמו"ר מחוג חתם סופר בעבודת הקודש של יום הושענא רבה בהיכל ישיבתו בבני ברק, כשהוא חובש כיפה לבנה כפי הנהוג בקהילות הונגריה רבות ביום חתימת הדין האחרון של חודש תשרי (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:39