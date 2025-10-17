כיכר השבת
כמנהג הקהילות ההונגריות

לבן כשלג: האדמו"ר מחוג חתם סופר עם כיפה לבנה בהושענא רבה

במחזה מלא הוד ודבקות נצפה האדמו"ר מחוג חתם סופר בעבודת הקודש של יום הושענא רבה בהיכל ישיבתו בבני ברק, כשהוא חובש כיפה לבנה כפי הנהוג בקהילות הונגריה רבות ביום חתימת הדין האחרון של חודש תשרי (חסידים)

הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק חוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)

