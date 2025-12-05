יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: מפניאל לפנואל: התגלות המקרינה פיוס | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יעקב מגלה בפניאל בקרב מול שרו של עשיו שהקב״ה נוכח איתו גם בתוך המאבק | בפנואל הוא כבר הופך את הידיעה הזאת מחזיון אישי לאור המוקרן החוצה. וכשהוא נושא את האור הזה, אפילו עשיו נרגע ומתקרב | מי שמזהה את פני ה׳ גם בזמן הסתר, מסוגל להפוך את המפגש הפרטי לגילוי שמאיר את כל סביבתו (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:24