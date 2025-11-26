האם אפשר להשיג דירה בבית שמש בפחות מ־1.9 מיליון שקלים?

בזכות התאגדות כקבוצה תוכלו להשיג דירה בבית שמש בהוזלה של אלפי שקלים ( צילום: שאטרסטוק )

כל מי שמחפש דירה בתקופה האחרונה מכיר את המציאות המורכבת: מחירי הדיור, במיוחד בערים המבוקשות על ידי הציבור החרדי, הפכו לכמעט בלתי אפשריים. בית שמש, שעברה מהפכה של ממש בשנים האחרונות, אינה יוצאת דופן. העיר נהנית מתנופה אדירה, אוכלוסייה צעירה ואיכותית, ביקוש גובר, חידוש תשתיות וקרבה אסטרטגית לירושלים ולמרכז הארץ.

הנתונים הללו הובילו לגל עליות מחירים חד, הן בשכונות החדשות והן בבית שמש הוותיקה. כתוצאה מכך, זוגות צעירים ומשפרי דיור מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה, ללא יכולת למצוא דירה ראויה במחיר נגיש. אולם כעת, נראה כי ישנה בשורה חדשה בשוק הנדל"ן המקומי. יוזמה עסקית חדשה מציגה מודל שונה: התארגנות מצומצמת של כוח קנייה, המורכבת מ-8 עד 10 רוכשים בלבד, שמגיעים ליזם כגוש אחד. המטרה ברורה: קבלת הנחה משמעותית של כ-10% עד 15% ממחירי השוק המקובלים. את המהלך מוביל אבי ממן, בעלים של חברת הנדל"ן Power Group, המתמחה בגיבוש קבוצות רוכשים ומינוף כוח קנייה להורדת מחירים.

המספרים שעושים רעש בשוק הנדל"ן

ההצעה שמונחת כעת על השולחן מציגה מספרים שכבר קשה למצוא באזור המרכז ובבית שמש בפרט: דירות 4 חדרים החל מ-1,895,000 ש"ח, ודירות 5 חדרים החל מ-2,195,000 ש"ח.

בחישוב פשוט, המחיר משקף עלות של כ-19,000 ש"ח למ"ר בלבד, ואף פחות מכך. מומחי נדל"ן המכירים את האזור מציינים כי מדובר במחיר שפשוט לא קיים כיום בפרויקטים חדשים בעיר, ובוודאי שלא בלב השכונה הוותיקה המתחדשת.

"מי שיידע לזהות בזמן את הפוטנציאל, בדיוק כמו אלו שרכשו לפני כמה שנים בשכונות החדשות שזינקו, ירוויח משמעותית", מסביר ממן. לדבריו, "מחיר כזה בפרויקט חדש שמתאכלס בקרוב, לא קיים היום אפילו בערים בפריפריה".

נשאלת השאלה, מדוע שהיזם יסכים לחתוך במחיר בצורה כזו? התשובה טמונה בכוחה של הקבוצה. היזם הסכים לשקול את ההנחה החריגה בתנאי מרכזי אחד: גיבוש קבוצה של רוכשים רציניים בזמן קצר. ברגע שהיזם מבצע כמות גדולה של עסקאות בזמן מועט, הוא חוסך עלויות שיווק ומימון כבדות, מה שמאפשר לו לגלגל את ההנחה לכיסם של הרוכשים.

עם זאת, בחברה מדגישים כי מלאי הדירות מוגבל ביותר - נותרו 13 דירות בלבד בפרויקט כולו, וההנחה תינעל ברגע שהקבוצה תתגבש.

הבהרה חשובה: זו אינה קבוצת רכישה

אחד החששות הגדולים של רוכשי דירות במגזר החרדי נוגע למושג "קבוצת רכישה". חשוב להדגיש ולהבהיר את ההבדל התהומי בין המודלים:

ב"קבוצת רכישה" רגילה, חברי הקבוצה קונים קרקע, מנהלים תהליך יזמי מורכב ונושאים בסיכונים ובאי-וודאות לגבי המחיר הסופי ומועד קבלת המפתח. האחריות כולה נופלת על הרוכשים.

לעומת זאת, במקרה הנוכחי מדובר ב"קבוצת רוכשים". הקבוצה משמשת אך ורק ליצירת כוח קנייה משותף מול קבלן שכבר בונה בשטח. הפרויקט מלווה בליווי בנקאי מלא, וכל רוכש חותם על חוזה רכישה אישי מול הקבלן עם ערבות בנקאית מלאה לפי חוק מכר. המשמעות היא ביטחון מלא, מחיר סופי ידוע מראש, ואכלוס קרוב (כחצי שנה) ללא הסיכונים הנלווים לייזום עצמי.

למי ההזדמנות מתאימה?

היוזמה הנוכחית פונה למספר קהלים מרכזיים: זוגות צעירים המחפשים כניסה לשוק הנדל"ן במחיר שפוי, משפרי דיור המעוניינים לעלות ברמת החיים ללא תשלום מחירים מופקעים, ומשקיעים המזהים את מגמת העלייה והביקושים הקשיחים באזור.

כאמור, בשל אופי העסקה והמחיר הייחודי, ההצעה מוגבלת בזמן ובכמות המשתתפים, ואינה מוצעת לציבור הרחב באפיקי השיווק הרגילים.