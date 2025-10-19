בישראל מחדשים את הפסקת האש והכנסת הסיוע - על אף הפרות חמאס

על אף ההצהרות בישראל על "תגובה בעוצמה רבה" בשל הפרת הפסקת האש על ידי מרצחי החמאס שירו והרגו שני חיילים, ופצעו נוספים, ועל אף ההצהרות בישראל שהעברת הסיוע ההומניטארי תעצור "עד להודעה חדשה", הערב (ראשון) דווח כי האמריקנים לחצו להזרים סיוע דרך מעברי כרם שלום וזיקים, וראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח להם שזה יתחדש מחר.

עדכון: דובר צה"ל מעדכן כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש לאחר הפרתה על ידי ארגון הטרור חמאס.

צה"ל ימשיך לאכוף את הסכם הפסקת האש ויגיב בעוצמה לכל הפרה של ההסכם".

מוקדם יותר, זמן קצר לאחר ההודעה על סגירת המעברים לרצועת עזה, ועצירת העברת הסיוע ההומניטרי "עד להודעה חדשה", גורם מדיני הודיע כי "תנועת המשאיות תחודש בגמר ההפצצות".

לטענת הגורם, העברת הסיוע נעצרה "בגלל ההפצצות המסיביות ועשרות הרוגים בצד של חמאס", ולא כתגובה להפרת הפסקת האש מצד חמאס. כמו כן, הוא הודיע כי "מעבר רפיח ייפתח רק כשנראה את חמאס ממשיך בהחזרת החטופים החללים בקצב סביר".

על פי הדיווח של גילי כהן בכאן 11, הלחץ של האמריקאים עשה את שלו - והביא לזיגזג במדיניות. ההנחיות אגב ירדו רשמית - המעברים ייפתחו מחר לכניסת סחורות.

חבר הקבינט איתמר בן גביר תקף: "התקפלות מבישה של לשכת ראש הממשלה, שהודיעה על עצירת הסיוע עד ל"הודעה חדשה" - שהגיעה שעתיים בלבד לאחר מכן.

כל זאת ביום בו חמאס רוצח שני חיילי צה"ל, וממשיך להפר את ההסכם ולא למסור את כל גופות חללינו. חייבים להפסיק את הקונספציה, ולחזור ללחימה עצימה בהקדם - תמרון, כיבוש, עידוד הגירה. די להתקפלויות".

האירועים היום ברצועה החלו בעקבות כמה תקריות בהן חמאס הפר את הפסקת האש וניסה לתקוף את כוחות צה"ל, ואז פתח חיל האוויר לתקוף במרחב רפיח שבדרום הרצועה, והמשיך במהלך היום בתקיפת מטרות טרור של חמאס בח'אן יונס שבדרום הרצועה ובאל-בורייג' שבמרכז הרצועה. בין המטרות שהותקפו - תוואי תת-קרקעי ששימש את חמאס להחזקת החטופים.

כזכור, בעקבות העיכוב בהשבת כלל החללים החטופים בהתאם להסכם, מלשכת ראש הממשלה נמסר אמש כי רה"מ נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. עוד נמסר: "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".