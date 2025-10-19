דובר צה"ל התיר לפני זמן קצר (ראשון) לפרסום את דבר נפילתם של שני לוחמי צה"ל בתקרית הנ"ט הבוקר במרחב רפיח.

דובר צה"ל הודיע כי הנופלים הקדושים הם:

- רס״ן יניב קולא (Yaniv Kula), בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

- סמ״ר איתי יעבץ (Itay Yavetz), בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

עוד אמר דובר צה"ל כי באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים בכוח צמ״ה, אוגדת עזה.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה, הודיע דובר צה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר:

‏"ערב קשה מאוד עם קבלת הבשורה על נפילתם של רס"ן יניב קולא, מפקד פלוגה בחטיבת הנח"ל, ושל סמ"ר איתי יעבץ, לוחם בחטיבת הנח"ל, שנפלו בקרב בדרום רצועת עזה.

‏אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק לבי ולחבק את המשפחות שקיבלו היום את הבשורה הקשה מכל, ומאחל החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו בתקרית הקשה.

‏יהי זכרם ברוך."

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

"בשם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם של לוחמי חטיבת הנח״ל - רס״ן יניב קולא ז״ל וסמ״ר איתי יעבץ ז״ל, שנפלו בתקרית הקשה ברפיח.

אני שולח גם איחולי החלמה מהירה לפצועינו באותה תקרית.

יניב ואיתי ז״ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל.

אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד.

יהי זכרם ברוך."

בעקבות האירוע החמור הודיעה היום ממשלת ישראל על הפסקת אספקת הסיוע ההומניטרי לעזה והכוחות תקפו בעשרות מוקדים ברפיח, בחאן יונס ובערים נוספות ברצועת הטרור.

מפרטים נוספים שמתפרסמים עולה כי חמאס הפר הבוקר את הפסקת האש בסדרת תקריות חמורות שהחלה סביב השעה 10:30, כשנפתחה אש לעבר כלי הנדסי של צה"ל שפעל במרחב רפיח.

מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחמים עסקו בפעילות לטיהור תוואי תת־קרקעי סמוך לציר הסיוע ההומניטרי, בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעולה יצאו מחבלים מתוך אחת המנהרות וירו לעבר הכוח. שניים מהם חוסלו במקום, אך ארבעה לוחמים נפגעו מאש צלפים, אחד מהם במצב קשה.

זמן קצר לאחר מכן נרשמה תקרית נוספת במרחב ג’ניינה, שם ירו צלפים לעבר כוח אחר. חיל האוויר הגיב במהירות ותקף שורה של מטרות באזור רפיח. לפי דיווחים פלסטיניים, שניים נהרגו בתקיפה אחרת של צה"ל בג’באליה שבצפון הרצועה.

כאמור, בעקבות הפרת הפסקת האש פתח צה"ל בגל תקיפות נרחב נגד יעדי חמאס ברחבי הרצועה. מטוסי קרב תקפו מאז שעות הבוקר עשרות מטרות, תוך שימוש ביותר מ־120 חימושים. לפי הודעת דובר צה"ל, הותקף תוואי תת־קרקעי רחב היקף באורך של כמה קילומטרים, ששימש בעבר להחזקת חטופים.

בדרום עזה הותקפו למעלה מ־15 מטרות טרור, בהן פירי מנהרות, מבנים צבאיים וחוליות חמושים. במרכז הרצועה הותקפה חוליית מחבלים ומפקדים בדרג השטח של חמאס, ובצפון תקפו מטוסי חיל האוויר מחבלים חמושים שהתקרבו לכוחות צה"ל וחצו את הקו הצהוב.