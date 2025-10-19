כיכר השבת
השם ייקום דמם

עצוב וכואב | הותר לפרסום: רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ נפלו בתקיפת הנ"ט ברפיח

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתם של שני חיילי צה"ל בתקיפת חמאס מוקדם יותר ברפיח | כפי שדווח מוקדם יותר, מחבלי חמאס תקפו כלי הנדסי של צה"ל באמצעות נ"ט, שניים כאמור נפלו ולוחם נוסף נפצע באורח קשה (חדשות) 

18תגובות

דובר צה"ל התיר לפני זמן קצר (ראשון) לפרסום את דבר נפילתם של שני לוחמי צה"ל בתקרית הנ"ט הבוקר במרחב רפיח.

דובר צה"ל הודיע כי הנופלים הקדושים הם:

- רס״ן יניב קולא (Yaniv Kula), בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

- סמ״ר איתי יעבץ (Itay Yavetz), בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

עוד אמר דובר צה"ל כי באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים בכוח צמ״ה, אוגדת עזה.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה, הודיע דובר צה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר:

‏"ערב קשה מאוד עם קבלת הבשורה על נפילתם של רס"ן יניב קולא, מפקד פלוגה בחטיבת הנח"ל, ושל סמ"ר איתי יעבץ, לוחם בחטיבת הנח"ל, שנפלו בקרב בדרום רצועת עזה.

‏אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק לבי ולחבק את המשפחות שקיבלו היום את הבשורה הקשה מכל, ומאחל החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו בתקרית הקשה.

‏יהי זכרם ברוך."

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

"בשם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם של לוחמי חטיבת הנח״ל - רס״ן יניב קולא ז״ל וסמ״ר איתי יעבץ ז״ל, שנפלו בתקרית הקשה ברפיח.

אני שולח גם איחולי החלמה מהירה לפצועינו באותה תקרית.

יניב ואיתי ז״ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל.

אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד.

יהי זכרם ברוך."

בעקבות האירוע החמור הודיעה היום ממשלת ישראל על הפסקת אספקת הסיוע ההומניטרי לעזה והכוחות תקפו בעשרות מוקדים ברפיח, בחאן יונס ובערים נוספות ברצועת הטרור.

מפרטים נוספים שמתפרסמים עולה כי חמאס הפר הבוקר את הפסקת האש בסדרת תקריות חמורות שהחלה סביב השעה 10:30, כשנפתחה אש לעבר כלי הנדסי של צה"ל שפעל במרחב רפיח.

מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחמים עסקו בפעילות לטיהור תוואי תת־קרקעי סמוך לציר הסיוע ההומניטרי, בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעולה יצאו מחבלים מתוך אחת המנהרות וירו לעבר הכוח. שניים מהם חוסלו במקום, אך ארבעה לוחמים נפגעו מאש צלפים, אחד מהם במצב קשה.

זמן קצר לאחר מכן נרשמה תקרית נוספת במרחב ג’ניינה, שם ירו צלפים לעבר כוח אחר. חיל האוויר הגיב במהירות ותקף שורה של מטרות באזור רפיח. לפי דיווחים פלסטיניים, שניים נהרגו בתקיפה אחרת של צה"ל בג’באליה שבצפון הרצועה.

כאמור, בעקבות הפרת הפסקת האש פתח צה"ל בגל תקיפות נרחב נגד יעדי חמאס ברחבי הרצועה. מטוסי קרב תקפו מאז שעות הבוקר עשרות מטרות, תוך שימוש ביותר מ־120 חימושים. לפי הודעת דובר צה"ל, הותקף תוואי תת־קרקעי רחב היקף באורך של כמה קילומטרים, ששימש בעבר להחזקת חטופים.

בדרום עזה הותקפו למעלה מ־15 מטרות טרור, בהן פירי מנהרות, מבנים צבאיים וחוליות חמושים. במרכז הרצועה הותקפה חוליית מחבלים ומפקדים בדרג השטח של חמאס, ובצפון תקפו מטוסי חיל האוויר מחבלים חמושים שהתקרבו לכוחות צה"ל וחצו את הקו הצהוב.

17
יאללה מר ביטחון. תוכיח את עצמך. אין חטופים חיים, אין תירוצים.
גרשון
משפחות החטופים יגידו מה עם אלו של קבורה.....
דני
16
המלחמה הזאת רק התחילה
נחמן
15
לוחמים יקרים, ה' איתכם! הגיע הרגע להילחם ולחסל את עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. השמידו כל מתקפה, חיסלו כל איום כל צעד שלכם מלא בעוצמה ונחישות, אין לאויב סיכוי. זהו צו חובתכם המלאה
טל
14
אי אפשר להילחם בטרור עם סבלנות. רק פעולה התקפית, ממוקדת, שתהרוס כל מהלך עתידי תשמור על עם ישראל.
יששכר
13
ברכת הצלחה לחיילי ישראל, העומדים בפרץ ומוסרים נפשם. זכרו את ישועת ה' במחנה אשור, שלא ברוב חייל ולא בכוח זרוע כי אם ביד ה'. כך גם עתה "כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם". תשובו לביתכם בשלום.
שמואל
12
לשקר, להתעמר ולהחזיק גופות בטפטופים זו לא הסכמה, זו טרור. חמאס מבין רק כוח, והתגובה חייבת להיות מוחלטת!
זאב
11
חמאס שוב מוכיח שאין לו זכות מוסרית להקרא ארגון רק חיסול טוטאלי של הטרור יעצור את השקר והאכזריות.
צביקה
10
ראשי הטרור והמחבלים הם חיידק שמתפשט בתוך גופנו ומרעיל את חיינו. אין מקום לחמלה או לוויתורים. חייבים להרוג אותם עכשיו, בשיטתיות אכזרית, בלי שום הפסקה או חשיבה מחדש.
גל
9
כל ראש טרור וכל מחבל הוא מטרה לפצצה שלא תותיר אפילו אבן על אבן. תהרגו אותם עד שלא יישאר זכר.
מישאל
8
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע. עת תפילה וזעקה, עלינו לקרוא יחד פרקי התהילים: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב להצלחת החיילים, שיזכו לכוח, חכמה והצלחה בכל משימותיהם
עוזיאל
7
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
עומר
6
עם ישראל דורש נקמה חסרת רחמים תהרגו אותם בלי חשבון, בלי הפסקות, בלי להניד עפעף. זו חובת ההגנה שלנו.
דניאל
5
אין שום מקום למשא ומתן עם מחבלים. הפתרון הוא חיסול מיידי וחד משמעי. כל ראש טרור מוות, כל מחבל השמדה. הפסקת כל תמיכה, סגירת כל הנתיבים. נקמה היא חובת עם ישראל, והיא חייבת להיות נקייה וחדה. לא לפחד להילחם על חיינו בכל האמצעים.
תמר
4
תדחפו להם פלפל חריף
ברסלב כופר
3
ארגון טרור שמשחק עם גופות החטופים מספיק! לא יימצא סליחה, לא יימצא סבלנות. חמאס חייב להיענש על הפשע הזה!
רונן
2
חמאס הוא ארגון טרור מנוון, רוצח ומסוכן כל פגיעה בלוחמי צה״ל היא פשע שאין לו מענה אחר מלבד חיסול מוחלט! צה״ל חייב להשמיד כל מאחז וכל חוליה שלהם. יהי זכר הנופלים ברוך!
ליאור
1
למי שלא יודע, מדובר בחיילים שהם העילית שבעילית. יש רק מעטים כאלו.
חנן

