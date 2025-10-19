פחות משבוע אחרי חזרתם מעזה, האחים דוד ואריאל קוניו שנחטפו לפני כשנתיים ושוחררו בערב שמחת תורה, פרסמו היום (ראשון) סרטון עם מסר ראשון לציבור. הם הודו לעם ישראל על התמיכה וקראו לשחרור גם יתר החטופים החללים.

"שלום לכל עם ישראל המדהים!" הם פתחו. "אני דוד קוניו. ואני אריאל, שנינו יצאנו לפני מספר ימים מהחושך אל האור. אנחנו יודעים כמה נאבקתם כדי שנחזור הביתה ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם שיצאתם מהבית בכל מזג האוויר. ברגעים הכי קשים שם, הרגשנו שאתם נלחמים עלינו. שאתם לא מוותרים!"

האח דוד הוסיף: "אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל החלום שלי התגשם: אני מספר לאמה ויולי כל ערב סיפורים לפני השינה. אני זוכה לחבק שוב את אהבת חיי שרון".

אריאל המשיך: "תודה שלא הפסקתם לרגע להילחם. החיים החדשים שלנו מתחילים עכשיו! היום אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו מתרגשים מאוד. אנחנו רק מחכים לחזור סוף סוף לחיים ולהשלים את כל הפערים.

"הדבר הכי חשוב: אנחנו רוצים להודות לצה׳׳ל, לכוחות הביטחון, למשפחות ששילמו מחיר יקר מנשוא במלחמה הזאת, אנחנו אוהבים את כולכם! לא נשכח אתכם! אתם הגיבורים שלנו!

"ומילה אחרונה אליכם: המאבק עוד לא נגמר. יש לנו עוד אחים, חלקם חטופי ניר עוז - הקהילה שלנו, שאנחנו חייבים להחזיר לקבר ישראל. אסור לנו לעצור. עד שהחטוף האחרון חוזר אלינו!"