כיכר השבת
"ברגעים הכי קשים"

"בוווו!": המסר המצולם הראשון של שורדי השבי דוד ואריאל קוניו | צפו

דוד ואריאל קוניו, שנחטפו לעזה ושוחררו בשמחת תורה, פרסמו מסר מצולם ראשון לציבור: הודו על התמיכה וקראו לשחרור שאר החטופים החללים | צפו בסרטון המלא (חטופים)

2תגובות
(צילום: מטה המשפחות)

פחות משבוע אחרי חזרתם מעזה, האחים דוד ואריאל קוניו שנחטפו לפני כשנתיים ושוחררו בערב שמחת תורה, פרסמו היום (ראשון) סרטון עם מסר ראשון לציבור. הם הודו לעם ישראל על התמיכה וקראו לשחרור גם יתר החטופים החללים.

"שלום לכל עם ישראל המדהים!" הם פתחו. "אני דוד קוניו. ואני אריאל, שנינו יצאנו לפני מספר ימים מהחושך אל האור. אנחנו יודעים כמה נאבקתם כדי שנחזור הביתה ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם שיצאתם מהבית בכל מזג האוויר. ברגעים הכי קשים שם, הרגשנו שאתם נלחמים עלינו. שאתם לא מוותרים!"

האח דוד הוסיף: "אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל החלום שלי התגשם: אני מספר לאמה ויולי כל ערב סיפורים לפני השינה. אני זוכה לחבק שוב את אהבת חיי שרון".

אריאל המשיך: "תודה שלא הפסקתם לרגע להילחם. החיים החדשים שלנו מתחילים עכשיו! היום אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו מתרגשים מאוד. אנחנו רק מחכים לחזור סוף סוף לחיים ולהשלים את כל הפערים.

"הדבר הכי חשוב: אנחנו רוצים להודות לצה׳׳ל, לכוחות הביטחון, למשפחות ששילמו מחיר יקר מנשוא במלחמה הזאת, אנחנו אוהבים את כולכם! לא נשכח אתכם! אתם הגיבורים שלנו!

"ומילה אחרונה אליכם: המאבק עוד לא נגמר. יש לנו עוד אחים, חלקם חטופי ניר עוז - הקהילה שלנו, שאנחנו חייבים להחזיר לקבר ישראל. אסור לנו לעצור. עד שהחטוף האחרון חוזר אלינו!"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין תודה לביבי ולממשלה זה משהו
אני
ככה זה לא יודעים להעריך לפעמיים, כל משביבי יעשה עם זה יהיה טוב עם זה יהיה רע יהיה משהו להגיד עליו
מאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר