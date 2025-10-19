חשבון "המוסד בפרסית" הפעיל ברשת X ומביך שוב ושוב את איראן - פרסם היום (ראשון) סרטון יוצא דופן שמעורר סערה ומבוכה ברפובליקה האסלאמית הגדולה.

הסרטון הוא מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחמינאי (ישראל ניסתה לחסל אותו במבצע עם כלביא).

הנשים באירוע נראות בסרטון בלבוש חשוף וללא חיג'אב - בניגוד לחוקים הנוקשים של משמרות המהפכה במדינה.

"מזל טוב לבת vhpv של שמחאני!" נכתב לצד הסרטון בעוקצנות. "מזל טוב מעט באיחור, אבל נושא כזה לא עולה כל יום".

עוד הוסיפו ב"ברכה" הייחודית: "אנחנו שמחים שהחיג'אב האסלאמי נשמר בסגנון חדש (קריצת עין). אבל אל דאגה, מר שמחאני תמיד מתייחס ברצינות לחוקי הדת, וכך גם אתה! הישארו מעודכנים לתמונות המרגשות הבאות..."

הסרטון ככל הנראה צולם עוד לפני המלחמה אבל מתפרסם רק היום, ומעורר כאמור סערה ותסיסה באיראן. בני סבטי, יליד איראן, המפרשן את איראן בתקשורת הישראלית הגיב לפרסום וצייץ ברשת X: "אם המוסד אומר לחכות לתמונות הבאות, האם זה אומר שחשיפת הסרט הזה הייתה עבודתו של המוסד?... השמדת את שמח'אני בלי לירות טיל".

כזכור, שמח'אני התראיין אחרי המלחמה וסיפר כי הוא היה לכוד שלוש שעות תחת הריסות ביתו אחרי התקיפה הישראלית, וסובל מפציעות פנימיות. במהלך הריאיון השתמש במכשיר לתרגול נשימתי כדי לשקם את ריאותיו, והחזיק במקל הליכה.

לדבריו, הוא שהה 3 שעות תחת הריסות ביתו עד שחולץ וצלעותיו נשברו. הוא חשב בתחילה שמדובר ברעידת אדמה, אך לאחר ששמע מכונית נוסעת סמוך לו, הבין שמדובר באירוע אחר. "את תפילת הבוקר התפללתי מתחת להריסות", אמר על השעות שאחרי ניסיון החיסול.

שמח'אני אמר "הציונים יודעים למה הם ניסו לחסל אותי, וגם אני יודע. אני לא יכול לומר מה הסיבה, אבל הפכתי את החיים שלהם לגיהנום".

בתחילת התקיפות של ישראל באיראן דווח כי שמחאני נפגע בתקיפה על ביתו. אחרי התקיפה התקבלו דיווחים סותרים על מצבו, ובחלק נטען שהוא חוסל. לאחרונה הודיע שמחאני שהוא נשאר בחיים. "גורלי היה לשרוד", אמר.