כיכר השבת
פגיעה מדויקת

תיעוד מקרוב - בצבע: כך חיסל חיל האוויר את המחבלים שהתקרבו לכוחות ב'קו הצהוב'

דובר צה"ל פרסם היום תיעוד, באורח נדיר בצבע, בו נראים מחבלים חמושים ככל הנראה מארגון הטרור חמאס בעוד מתקרבים לכוחות צה"ל ברצועה | שניות לאחר מכן נראית תקיפה מהאוויר בה הם חוסלו (חדשות) 

2תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד בו נראה חיסול מהאוויר של מחבלים חמושים שנעו לעבר כוח צה״ל בצפון רצועת עזה.

בתיעוד שנראה בצבע וממרחק קרוב יחסית, נראים המחבלים כשהם נעים ברצועה עם כלי נשק קל לכיוון חיילי צה"ל שאינם נראים בסרטון.

לאחר שהקבוצה התפצלה, נראית תקיפה מהאוויר ופיצוץ בו חוסלו המחבלים.

דובר צה"ל הודיע כי "מוקדם יותר היום (א'), זוהו מספר מחבלים חמושים אשר התקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב בית לאהיא מעבר לקו הצהוב, והיוו איום מיידי לכוחות.

בהתאם להסכם, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות."

דובר צה"ל סיכם כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אלוווף
מים
1
אעלק בצבע על מי אתם עובדים
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר