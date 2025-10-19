דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד בו נראה חיסול מהאוויר של מחבלים חמושים שנעו לעבר כוח צה״ל בצפון רצועת עזה.

בתיעוד שנראה בצבע וממרחק קרוב יחסית, נראים המחבלים כשהם נעים ברצועה עם כלי נשק קל לכיוון חיילי צה"ל שאינם נראים בסרטון.

לאחר שהקבוצה התפצלה, נראית תקיפה מהאוויר ופיצוץ בו חוסלו המחבלים.

דובר צה"ל הודיע כי "מוקדם יותר היום (א'), זוהו מספר מחבלים חמושים אשר התקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב בית לאהיא מעבר לקו הצהוב, והיוו איום מיידי לכוחות.

בהתאם להסכם, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות."

דובר צה"ל סיכם כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום".