שורד השבי אלקנה בוחבוט שוחרר מוקדם יותר היום (ראשון) מבית החולים שיבא בו אושפז לאחר שחרורו.

לפני כשעה, הגיע בוחבוט לראשונה לביתו, לאחר שנתיים של גיהינום בהם שהה במנהרות הטרור של חמאס.

המון רב התקבץ מסביב לטנדר שהסיע אותו לביתו במבשרת ציון, כשעם ישראל שמח יחד עימו ומשפחתו על שובו בריא ושלם מהשבי הנורא.

לאחר הגעתו יצא אלקנה למרפסת ובירך בשם ומלכות, בקול חנוק את ברכת הגומל בה נתחייב בשבי וברכת שהחיינו על שובו לביתו ושחרורו מדי חמאס האכזר.

הציבור ענה 'אמן' בקול גדול ובהתרגשות. צפו בתיעודים.