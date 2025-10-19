זמן קצר לאחר שנכנס לתפקידו, ראש השב"כ הנכנס דוד זיני קיים ישיבת היכרות עם רכזי הארגון, במהלכה נזף באחד מהם, בשל ביטוי בו השתמש. מהשב"כ נמסר "לא נתייחס".

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, במהלך הישיבה, אחד הרכזים הסביר על אחד האמצעים שהשב"כ משתמש בו "בגדה" כלשונו. זיני הבהיר לו בתגובה שמהיום הטרמינולוגיה בשב"כ משתנה. זיני אמר: "מה זה "גדה"? מעכשיו אתם מוחקים את הביטוי הזה מהלקסיקון שלכם - יש רק יהודה ושומרון".

על פי הדיווח, לדברי רכזים שנכחו בישיבה, נראה שהמסר הסימבולי היה: "אל תצפו שאמשיך את הקו של קודמיי".

מוקדם יותר היום דווח כי ראש השב"כ החדש דוד זיני, תומך בהכרזה על ארגוני הפשע כעל ארגוני טרור לכל דבר ועניין וככל שיידרש השב"כ לתקן את עמדתו כפי שהועברה רשמית לוועדה שעוסקת בנושא בכנסת, היא תבקש לאפשר לה בחינת הנושא מחדש במטרה לגבש את עמדתה בהתאם למדיניותו של ראש השב"כ הנכנס.

עמדתו של זיני, כפי שעלתה בשיחות עימו, הובילה להודעה שהעלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובה כתב: "יש ראש שב"כ בישראל!!! גאה שראש השב"כ מביא תפיסה חדשה ואימץ את עמדתי ואת הצעת החוק של חבר מפלגתי צביקה פוגל – הכרזה על ארגוני הפשיעה שמטילים אימה כארגוני טרור לכל דבר ועניין.

זהו הצעד החשוב והנכון לעשותו בעת הזו. ניכר כי ראש השירות החדש מביא עימו תפיסה טובה וחדשה לארגון בניגוד לקודמו בתפקיד".