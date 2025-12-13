כיכר השבת
יועד לגורמי טרור

הלוחמים בשומרון נדהמו מניסיון ההברחה: זה מה שנתפס ברכבו של תושב לוד

במשטרה הצליחו לתפוס בליל שבת, משלוח ענק של נשקים ואמצעי לחימה שיועדו לגורמי טרור ועבריינים בשומרון | אלו הדברים שנתפסו - המשטרה פתחה בחקירה (חדשות, משטרה)

התפיסה של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

סוכלה הברחה של אמצעי לחימה במעבר חוצה שומרון: למעלה מ-500 מחסניות נתפסו על ידי שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י ולוחמי מג״ב.

זה קרה במהלך פעילות ממוקדת של שוטרי תחנת אריאל במרחב שומרון בליל שבת קודש, בשיתוף לוחמי משמר הגבול, בוצעה פעילות בגזרת מעבר חוצה שומרון.

במהלך הפעילות עצרו הכוחות רכב שהגיע מכיוון מערב, ולאחר חיפוש ברכב נתפסו למעלה מ-500 מחסניות ריקות של רובה מסוג M16, בכמות חריגה המעידה על חשד להברחה משמעותית של אמצעי לחימה.

נהג הרכב, תושב לוד, נעצר והועבר לחקירה. הרכב והממצאים נתפסו להמשך בדיקה וחקירה.

החקירה נמשכת לבחינת נסיבות האירוע, מקור הממצאים ויעדם, ובמשטרה בוחנים חשדות לעבירות ביטחוניות ופליליות חמורות.

מהדוברות נמסר: "משטרת מחוז ש"י תמשיך בפעילות התקפית, יזומה ומשולבת לסיכול הברחות, תפיסת אמצעי לחימה ומניעת הגעתם לגורמים עברייניים וגורמי טרור למען ביטחון הציבור".

התפיסה של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה של המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר