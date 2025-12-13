התפיסה של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

סוכלה הברחה של אמצעי לחימה במעבר חוצה שומרון: למעלה מ-500 מחסניות נתפסו על ידי שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י ולוחמי מג״ב.

זה קרה במהלך פעילות ממוקדת של שוטרי תחנת אריאל במרחב שומרון בליל שבת קודש, בשיתוף לוחמי משמר הגבול, בוצעה פעילות בגזרת מעבר חוצה שומרון. במהלך הפעילות עצרו הכוחות רכב שהגיע מכיוון מערב, ולאחר חיפוש ברכב נתפסו למעלה מ-500 מחסניות ריקות של רובה מסוג M16, בכמות חריגה המעידה על חשד להברחה משמעותית של אמצעי לחימה. נהג הרכב, תושב לוד, נעצר והועבר לחקירה. הרכב והממצאים נתפסו להמשך בדיקה וחקירה. למרות החורף: ילד בן שמונה הוכש על ידי נחש ופונה למחלקת טיפול נמרץ בני סולומון | 18:40 כמה גשם קיבלה ה'כנרת' מ"ביירון" ומי השיאניות? | מספרי הסופה קובי אטינגר | 12.12.25 החקירה נמשכת לבחינת נסיבות האירוע, מקור הממצאים ויעדם, ובמשטרה בוחנים חשדות לעבירות ביטחוניות ופליליות חמורות. מהדוברות נמסר: "משטרת מחוז ש"י תמשיך בפעילות התקפית, יזומה ומשולבת לסיכול הברחות, תפיסת אמצעי לחימה ומניעת הגעתם לגורמים עברייניים וגורמי טרור למען ביטחון הציבור".

התפיסה של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

התפיסה של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

התפיסה של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )