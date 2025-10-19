דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן מסרה הערב (ראשון) הצהרה בבית החולים בילינסון, האם פתחה והודתה לקדוש ברוך הוא: "תודה לקב"ה בורא עולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לסוף הטוב הזה. כי ממך הכל ומידך נתנו לך.

עוד הוסיפה אימו של אבינתן: "אנחנו מוקפים בעיגול קורן של שמחה הכי נפלאה שיש ובכל זאת השמחה לא שלמה. היום התקיימה הלוויתו של אוריאל ברוך השם יקום דמו. אנחנו מחבקים את משפחת ברוך היקרה והחזקה ואת כל משפחות החטופים שנרצחו. אנחנו איתכם לתמיד".

אימו של אבינתן אור, דיצה, אמרה כי "אבינוש שלנו חזר מהשבי הארוך רזה וחיוור אבל חזק ומחושל ברוחו יותר מתמיד. הוא חד, ממוקד, עוצמתי, ציני ומצחיק כמו תמיד, וקורן רוך ואהבה. הוא אוכל המון, מתאמן ומתחזק ובע"ה ישוב לאיתנו".

לדבריה, "הם אמרו לו שנועה (ארגמני) שוחררה בעסקה הראשונה, למרות שזה לא נכון, אני לא יודעת למה הם עשו לו את הטובה הזו. ירדה לו אבן ענקית מהלב כי הוא ידע שהוא צריך לדאוג רק לעצמו".

אור הודתה לחיילי צה"ל ואמרה: "אני מבקשת להודות לחיילי צהל הגיבורים יפי התואר ואמיצי הלב ביום השביעי לאוקטובר חרב עולמנו ואתם נשאתם את ההיסטוריה מעבר לאופק. רוממתם את כולנו לתעצומות לאומיות שטרם ידענו".

"הנאמנות האמיצה לערכים ולאמת משכה עזרה אלוקית מופלאה בכל החזיתות מעל ומעבר למצופה. מלחמת ישראל תהיה מדינת חזון הנביאים מונהגת באהבה וברחמים היא תהווה מגדלור של אמת הרמוניה וחוכמה לכל האנושות. ברוך השב אבינוש כמה טוב שבאת הביתה".

הגברת אור פנתה לראש הממשלה והודתה לו: "רה"מ בנימין נתניהו, בעת הקשה והנוקבת ביותר שידעה מדינת ישראל המשכת להנהיג בקור רוח, באומץ לב וקיימת את כל הבטחותיך. החזרת את ילדינו הביתה ושינית את המזרח התיכון. מיצבת את ישראל כמעצמה אזורית שזוכה לתמיכת ארה"ב וידידותה דווקא מתוך העוצמה שלנו. תודה לך ראש הממשלה".

בנוסף, הודתה אור לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "ברכות לנשיא טראמפ הגדול שמתך וחיזק את עם ישראל ובכך בחר להיות בצד הנכון של ההיסטוריה הצד שמנצח וימשיך לנצח את הרוע".