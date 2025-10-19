תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

ובכותרות היום: חילופי אש התחדשו בדרום רצועת עזה, כשבוע לאחר הפסקת האש ונסיגת צה"ל מחצי משטח הרצועה. הפלסטינים דיווחו על ירי לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברפיח, וחיל האוויר הגיב בתקיפות. בנוסף, דווח על אש כבדה מסירות חיל הים לעבר החוף. זו ההפרה השנייה המשמעותית של הפסקת האש, לאחר שבשלשום מחבלים חמושים הגיחו ממנהרות בחאן יונס ורפיח וחוסלו על ידי צה"ל. שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב דחופה.

חוק הגיוס החדש: ש"ס חוזרת לממשלה?

שבוע פוליטי סוער לפנינו: ח"כ בועז ביסמוט צפוי להציג טיוטת חוק גיוס חדשה, שתאפשר לש"ס לשוב לממשלה. על פי גורמים חרדים, הושגו הסכמות על יעדי גיוס של 50% בתוך חמש שנים, עם סנקציות כלכליות אם לא יעמדו בהם. אך באגודת ישראל מזהירים: החוק עלול להיפסל בבג"ץ. הגאון רבי שמואל בצלאל התריע כי ש"ס לא תצטרף לממשלה ללא אישור מועצת חכמי התורה.זוועות השבי: סיפורו של איתן מור

אביו של החטוף איתן מור חשף פרטים קשים: איתן הוחזק שנתיים בעזה, הועבר בין 40 מקומות מסתור וסבל מרעב קיצוני – לעיתים רק כמה כפות אורז ביום. הוא למד ערבית, לימד מחבלים לבשל וניצל בזכות התערבות אשת מחבל. איתן נפגש עם מח"ט עיר עזה, שהגן עליו יחסית. במקביל, גופתו של ביפין ג'ושי, סטודנט נפאלי שנחטף מקיבוץ עלומים ונרצח בשבי, הושבה לישראל.

פיצוץ מסתורי במפרץ עדן:

מכלית הגז "MV FALCON" עלתה באש במפרץ עדן. החות'ים הכחישו מעורבות, ובאיחוד האירופי טענו כי זו "תאונה". כעת מתברר כי המכלית, שהובילה גז מאיראן, שייכת ל"צי הצללים" של טהרן והייתה בדרכה לחות'ים בתימן. הסיבה לפיצוץ עדיין לא ברורה.

חברת הנעליים השווייצרית On, מתמודדת עם תביעה ייצוגית בארה"ב. לקוחות טוענים כי נעלי CloudTec היוקרתיות (כ-740 ש"ח) משמיעות חריקות מביכות.