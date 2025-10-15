רגעי המפגש המרגשים בבית החולים ( צילום: רפי בן חקון /לע"מ )

חגי אנגרסט, אביו של שורד השבי מתן אנגרסט, ששב בערב שמחת תורה לביתו אחרי שנתיים בשבי, חשף שבנו קיבל בתקופת השבי סידור תפילה - וממנו התפלל שלוש פעמים ביום.

את הדברים אמר בריאיון שהעניק היום (רביעי) לכאן רשת ב'. הוא סיפר שבנו ביקש משוביו סידור, וקיבל בהמשך סידור מבכיר חמאס. ממנו התפלל כאמור שלוש פעמים ביום. עוד סיפר האב כי בנו הועבר ממקום למקום בתקופת השבי, וטען שהתנאים של בנו היו קשים יותר, וכללו אף יותר עינויים, בשל היותו חייל שנלחם נגדם. האבא סיפר שבנו "לא יודע כלום על המצב", וכי הוא "מקבל נתונים בקצב מאוד מהיר ומבקש למתן את הקצב". עוד אמר כי בנו עבר כיהנום, "אבל הוא בסדר בסך הכל". מתן גם סיפר על מה שהיה ידוע - כי לחם בעוצמה רבה במחבלים בבוקר מתקפת הפתע. "הוא תיאר מה הם עשו שם", שיתף האב בריאיון, "הם גיבורים". לדברי האב, "הוא דרס המונים מהם, הם הרגו הרבה מאוד מחבלים. הם ידעו מה תהיה התוצאה. הוא ידע שהוא שרד ושלושת חבריו לצוות נפלו בקרב. הוא אומר - 'אם המחבלים היו מודעים לכמה הפציעות שלי קשות היו מחסלים אותי כבר בדרך לעזה'".

רגעי המפגש המרגשים של מתן אנגרסט עם אחיו ( צילום: יוסי פונס, לע"מ )

זמן קצר אחרי צאתו מעזה, שוחחר אנגרסט ם מפקד חטיבה 7 בצה"ל, שבה שירת. "אני מאושר לראות אותך, החטיבה מאושרת לראות אותך", אמר המפקד. אנגרסט השיב: "תודה רבה, כבוד. תודה רבה לך".

המפקד המשיך: "ברגע שאתה תרגיש בנוח נבוא לחבק אותך יחד עם המשפחה המדהימה שלך, והאח המקסים שלך שבא אלינו רגע לפני הקרב האחרון לחזק אותנו. אתה מדהים, המשפחה מדהימה,וזו שמחה גדולה. מתי שיתאים לך אנחנו אצלך".

מתן השיב: "תודה רבה לכם אני חטיבה שבע לעד. שבע את החטיבה".

מתן אנגרסט, בן 22, מקרית ביאליק, לוחם שריון, נלחם עם צוות הטנק שלו במוצב נחל עוז כדי להגן על יישובי עוטף עזה. ככל הנראה, הוא נחטף מהמוצב כשהוא פצוע קשה, סובל מכוויות בשל הטנק שבער וללא הכרה. הוריו עודכנו כי קיבל טיפול רפואי לאחר חטיפתו והחלים מפציעה קשה.

מתן היה בטנק עם איתי חן ז"ל ודניאל פרץ ז"ל, שנהרגו בקרב וגופותיהם מוחזקות בעזה. יחד איתם בצוות היה תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב. אימו ענת סיפרה שמתן והצוות נלחמו בגבורה והצילו עשרות אנשים.