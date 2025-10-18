תלמידי הבעל שם טוב הקדוש רקדו בשמחת תורה, במשך שעות ארוכות בבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש סביב ספרי התורה, מתוך דבקות ושמחה גדולה, ותוך כדי ריקוד נקרע סנדלו של אחד התלמידים.

בצער רב הפסיק התלמיד את ריקודו, וצערו הרב ניכר על פניו, את הריקודים הפסיד, וגם ידע שאין באפשרותו לקנות סנדלים חדשים מכיון שעני הוא.

ראתה זאת אדל הצדקת ביתו של הבעל שם טוב הקדוש, ראתה גם את צערו על פניו, נגשה אליו ושאלה: "אם תבטיח לי את ברכתך שאלד בן זכר בשנה זו, אתן לך תיכף ומיד נעלים חדשות, כך תוכל להמשיך לרקוד" התלמיד בירך אותה, והבטיח לה שבשנה זו תלד בן זכר.

הברכה התקבלה בשמיים, וכעבור תשעה חודשים נולד לה בן, ונקרא שמו בישראל ברוך.

ברוך גדל במחיצת סבו הבעל שם טוב הקדוש, וברבות הימים כונה רבי ברוך ממזיבו'ז, ציונו נמצא בכניסה לאוהל הבעל שם טוב הקדוש במזיבו'ז.

רוב ימיו, רבי ברוך היה עשיר, ובאותם ימים שפרנסתו הייתה בדוחק, וראתה אשתו הרבנית שהוא צוחק ושמח שאלה אותו: עכשיו אתה שמח?

ענה לה: דעי לך, השר של עניות נשלח משמים לכל בית שבו:

מתלוננים ועצובים, שם - הוא מרגיש טוב! ולכן, הוא גם נשאר שם...

ואם רואה שבני הבית שמחים, הוא:

בורח משם מהר! כי הוא אינו יכול לסבול - שמחה!

ואכן, מזלו של רבי ברוך עלה תוך זמן קצר והתעשר.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

השמחה והמתיקות של שמחת תורה עוד מורגשת בלב ובאויר, וכל אחד רוצה למשוך שמחה לכל ימות השנה, איך עושים את זה?

"כי בשמחה תצאון" - אומר הבעל שם טוב הקדוש כלל גדול, שע"י השמחה ניתן לצאת מכל הצרות.

מה לא עושים בשביל הפרנסה? מסופר על חסיד שניגש לבעל שם טוב הקדוש, וביקש ממנו עצה לפרנסה. השיב לו הבעל שם טוב הקדוש:

העצה לפרנסה זה - להיות שמח. שאל האיש, איך אפשר להיות שמח בכזה מצב? ענה לו הבעל שם טוב הקדוש:

מה לא עושים בשביל הפרנסה...

"שויתי ה' לנגדי תמיד" – 'שיויתי' לשון השתוות בכל דבר: אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל מאורע שיארע לאדם, יהיה הכל שווה אצלו,בין בעניין שמשבחין בני אדם אותו או מבזין אותו.

וכן בכל שאר דברים וכן בכל המאכלות, בין שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר דברים, הכל יהיה שווה בעיניו. כיצד יתכן הדבר? כיון שהוסר היצר הרע ממנו מכל וכל.

וכל דבר שיארע לו, יאמר - 'הלא זה הוא מאתו יתברך ואם בעיניו הגון' ....

וכל כוונתו לשם שמים, אבל מצד עצמו אין חילוק - וזה מדרגה גדולה מאד."

שיויתי - אל תתרגש יותר מידי: הבעל שם טוב הקדוש ממליץ על קצת אדישות מהחיצוניות של העולם הזה, כי כאשר האדם מידי מחובר לעניניהעולם הזה, כשיש שינוי או עניין המנוגד לרצונו, הדבר יכול לגורם להמעיט את השמחה, ואף האדם חש טלטלה .

כל עניני העולם הזה שווים בעינך: הלב יכול להתמלא בשמחה, אם האדם מרגיש שכל מה שקורה איתו הוא מהשם יתברך, והכל שווה בעינו, אם בעניןהכבוד, או אם משבחים אותו, או אוכל מאכלים פשוטים או מעדנים, וכל שינוי שקורה עימו ששונה מרצונו ותוכניתו.

אין עוד מלבדו – הקב"ה מנהל את העולם:כשמבינים שהקב"ה הוא היחיד שמנהל את העולם, והוא היחיד שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, מבינים שמלכו של עולם מבקש שנעבוד אותו, דווקא במצב בתנאים ובנתונים שהוא קבע, ואומר הבעל שם טוב הקדוש: "ואל יצער את עצמו בזה, כי השם יתברך רוצה בזה שיעבדוהו בכל האופנים, פעמים באופן זה ופעמים באופן זה".

לשמוח גם לא בשעת עבודה: שאלו פעם את הלב שמחה מגור בענין עבודת השם בשמחה, ואמרו לו: הלא כתוב במפורש בתורה שיש לעבוד את השם בשמחה "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה" וכן כתוב "עבדו את השם בשמחה", אם כן, מה חידש הבעל שם טוב הקדוש בענין זה? ענה להם:

"כי על האדם להיות בשמחה תמיד גם שלא בשעת עבודה, גם כשאינו עסוק בקיום המצות בפועל, שומה עליו לשוש ולשמוח" (לבם של ישראל, ח"בעמ' קעז').

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, שפע ברכות וישועות, רפואה ופרנסה, והרבה שמחה, אמן!