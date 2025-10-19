תחת גשם זלעפות וקול הכינור, הרבי מבאבוב המשיך בעריכת הטיש 

חצר הקודש באבוב סיכמה את חגי תשרי בהתעלות רוחנית ובשמחה עצומה, הסוכה המפוארת שהוקמה במרכז החסידות בבורו פארק הפכה לבית ועד לאלפי החסידים, בהם האדמו"ר ערך את שולחנותיו הטהורים לאורך ימי החג.

ה'טישים' המרוממים שנערכו בסוכה התנהלו באווירה ייחודית, כאשר מספר חסידים, בעלי מנגנים, ניגנו בכינורות ענוגים מאחורי כסאו של הרבי, והוסיפו נופך של קדושה ודבקות למעמד.

רגע של הוד והתעלות נרשם במהלך אחד משולחנות החג, כאשר גשם זלעפות פקד את בורו פארק. למרות הגשם העז שירד ללא הפסקה, האדמו"ר המשיך בעריכת השולחן כסדרו.

בליל הושענא רבה איגד האדמו"ר את ערבות ההושענות עבור כל בני משפחתו.

ימי החג נחתמו במעמד סוחף במוצאי שמחת תורה. לאחר טיש נעילת החג, בו נפרד הרבי מן המועדים, ליוו האלפים את האדמו"ר במעמד 'באגלייטן' מסורתי למעון קודשו.

בשיא הפרידה, יצא הרבי אל המרפסת הממוקמת מעל קהל החסידים העצום, ומשם בירך את כל הקהל בברכת פרידה מרגשת לקראת ימי החול הבאים עלינו לטובה, כשהוא מחדיר בהם כוחות רוחניים לשגרת החיים, עד החגים הבאים.