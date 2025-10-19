הפרת ההסכם הצפויה - קרתה הבוקר (ראשון) כאשר חמאס ירה לעבר כוח צה"ל באיזור רפיח, בתגובה חיל האוויר תוקף כעת באיזור ולטענת הפלסטינים, גם חיל הים משתתף והחל לירות אש כבדה לעבר החוף בעזה.

בתקשורת הערבית דיווחו על שלוש תקיפות משמעותיות של חיל האוויר באיזור רפיח וכן כאמור של תקיפות דרך הים.

אין זו הפעם הראשונה שחמאס מפר את הסכם הפסקת האש, רק שלשום, מחבלים שלו יצאו ממנהרה, ירו לעבר כוח צה"ל - וחוסלו בהתאם להסכם.

אין זו ההפרה היחידה של חמאס את הסכם 21 הנקודות של הנשיא טראמפ וההפרה מתבטאת גם באי החזרת כל גופות החללים וניסיון להתחמק משחרורם בטענה שהם לא יודעים איפה כל הגופות.