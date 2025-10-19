כיכר השבת
ירו לעבר כלי הנדסי

יותר משבוע אחרי - צה"ל חזר לתקוף ברפיח: חמאס הפר את הסכם הפסקת האש

לאחר שבוע של שקט בשמי הרצועה - חמאס הפר הבוקר את הסכם הפסקת האש והחל להתפתח קרב חילופי אש עם צה"ל  | כעת חיל האוויר החל לתקוף שוב באיזור רפיח (חדשות בארץ)

כוחות צה"ל ברפיח (דובר צה"ל)

הפרת ההסכם הצפויה - קרתה הבוקר (ראשון) כאשר ירה לעבר כוח צה"ל באיזור רפיח, בתגובה חיל האוויר תוקף כעת באיזור ולטענת הפלסטינים, גם חיל הים משתתף והחל לירות אש כבדה לעבר החוף ב.

בתקשורת הערבית דיווחו על שלוש תקיפות משמעותיות של חיל האוויר באיזור רפיח וכן כאמור של תקיפות דרך הים.

אין זו הפעם הראשונה שחמאס מפר את הסכם הפסקת האש, רק שלשום, מחבלים שלו יצאו ממנהרה, ירו לעבר כוח צה"ל - וחוסלו בהתאם להסכם.

אין זו ההפרה היחידה של חמאס את הסכם 21 הנקודות של הנשיא טראמפ וההפרה מתבטאת גם באי החזרת כל גופות החללים וניסיון להתחמק משחרורם בטענה שהם לא יודעים איפה כל הגופות.

