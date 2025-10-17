כיכר השבת
מחבלים דורשים לחסל מחבל ששוחרר בעסקה: "התעלל בנו בכלא"

סעיד בשאראת, מחבל שישב בכלא ושוחרר בעסקת שליט, נעצר במלחמת חרבות ברזל ושוחרר שוב, החליט לשתף פעולה עם הנהגת הכלא בעת מעצרו השני. כעת דורשים בחמאס לנקום בו (העולם הערבי)

מחבלים משוחררים מגיעים לעזה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

זה סיפור יוצא דופן, גם בסטנדרטים של : פעיל ותיק של הזרוע הצבאית, שנחשב בעבר למי שמייצג את קו הלחימה הנוקשה של הארגון, הפך לפתע למוקד זעם מצד חבריו לשורותיו.

מקורות המזוהים עם גדודי עז א־דין אל־קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, פרסמו בימים האחרונים קריאות פומביות "לבוא חשבון" עם סעיד בשאראת, תושב הכפר טמון שבצפון השומרון, אשר שוחרר בעסקת שליט בשנת 2011 וגורש לרצועת עזה.

כעת, כך על פי דיווח של אבו עלי אקספרס, אחרי ששוחרר שוב בעסקת החטופים האחרונה, מתברר כי רבים בעזה רואים בו “בוגד” ו“מלשין”.

לפי עדויות שפורסמו ברשתות המזוהות עם חמאס, בשאראת - שנעצר בראשית שנות ה־2000 בגין השתתפות בפיגוע קטלני בבקעת הירדן - נהג באלימות כלפי אסירים עזתיים בזמן ריצוי עונשו בכלא הישראלי.

פעילי חמאס טוענים כי הוא “היכה אסירים, לקח מהם אוכל, קילל אותם ואף הלשין להנהלת הכלא על אסירים שהחזיקו טלפון סלולרי”. אחד מהם נשלח בעקבות ההלשנה לבידוד ממושך.

לדבריהם, בשאראת “התנהג בבריונות כאילו הוא מנהל הכלא בעצמו, שיתף פעולה עם אנשי שב"ס, והתקרב לשלטונות מתוך אמונה שיישאר בכלא לשארית חייו".

בשאראת נעצר לראשונה ביוני 2002 והורשע בשורת עבירות חמורות, בהן גרימת מוות בכוונה, ניסיון לרצח וקשר לביצוע פיגוע. הוא היה מעורב, בין היתר, בפיגוע במושב חמרה שבשומרון, שבו נרצחו ארבעה ישראלים.

לאחר שחרורו בעסקת שליט ב־2011 וגלותו לעזה, הפך בשאראת לאחת הדמויות הבולטות בזירה התקשורתית של חמאס. הוא עמד בראש רשת "אלהדהד", שמתרגמת תכנים מהתקשורת הישראלית לערבית ומפרסמת פרשנויות בנושאי מדיניות וביטחון.

אולם מעמדו השתנה לחלוטין בשנה האחרונה. במהלך המלחמה בעזה נעצר בשאראת שוב – הפעם בבית החולים שיפא בעזה, בעת פעילות של כוחות צה"ל, ונכלא על ידי חמאס עצמו.

על פי מקורות פלסטיניים ברצועה, בשאראת שוחרר מהכלא במסגרת העסקה האחרונה לשחרור אסירים ביטחוניים. אך השחרור הזה, אומרים בעזה, הפך אותו למטרה.

במסרים שהתפרסמו בערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס נכתב כי “העולם הוא גלגל, ומה שעשית לאחיך בכלא - תשלם עליו כאן. לא נשכח את ההשפלות”.

אחד הכותבים הוסיף: “בשאראת חשב שהוא חכם יותר מכולנו, שהחיים בכלא נצחיים, אז הוא מכר את חבריו לשלטונות. עכשיו הוא חוזר אלינו, ויבין שהגלגל מסתובב".

