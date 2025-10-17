ברשתות החברתיות בעזה פורסמו היום (שישי) תיעודים של הכריש הלווייתני, שנראה בימים האחרונים מול כמה חופים בישראל, וניצוד ע"י הדייגים בעזה, כשהמוני פלסטינים עומדים סביבו באזור חאן יונס ברצועת עזה. שם דווח כי אורכו של "הדג הגדול בעולם" הוא כעשרה מטרים.

בתיעודים מרצועת עזה נראים המוני פלסטינים מתקצבים סביב הכריש הלווייתני, שאותו הם גררו באמצעות חבלים. חלקם הריעו ולא הסתירו את שמחתם.

בימים האחרונים תועד הכריש הלווייתני מול חופי המרכז והדרום, אבל ככל הנראה הוא הדרים יותר וניצוד על ידי דייגים ברצועה או שנסחף לחוף.

ד"ר עדי ברש, מנכ"לית עמותת כרישים בישראל, אמרה ל-ynet כי מדובר בוודאות בכריש הלווייתני: "מבחינה אקולוגית אין לזה משמעות כי מדובר בכריש בודד. עדיף לא להכביר במילים על מה שקרה. זה פשוט מעציב אותי".