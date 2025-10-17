כיכר השבת
סוף עצוב

הכריש הלווייתני הענק שנראה מול חופי ישראל - ניצוד ברצועת עזה | תיעוד

בתיעודים שפורסמו היום מהרצועה נראו המוני פלסטינים שהתקבצו סביב הכריש הלווייתני שנראה בימים האחרונים מול כמה מחופי ישראל | לפי ההערכה, דייגים מרצועת עזה לכדו אותו - או שהוא נסחף מעצמו אל קרבת החוף | צפו בתיעוד (חדשות)

בעזה צוהלים על גופת הכריש הליוויתיני (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ברשתות החברתיות ב פורסמו היום (שישי) תיעודים של הכריש הלווייתני, שנראה בימים האחרונים מול כמה חופים בישראל, וניצוד ע"י הדייגים בעזה, כשהמוני פלסטינים עומדים סביבו באזור חאן יונס ברצועת עזה. שם דווח כי אורכו של "הדג הגדול בעולם" הוא כעשרה מטרים.

בתיעודים מרצועת עזה נראים המוני פלסטינים מתקצבים סביב הכריש הלווייתני, שאותו הם גררו באמצעות חבלים. חלקם הריעו ולא הסתירו את שמחתם.

בימים האחרונים תועד הכריש הלווייתני מול חופי המרכז והדרום, אבל ככל הנראה הוא הדרים יותר וניצוד על ידי דייגים ברצועה או שנסחף לחוף.

ד"ר עדי ברש, מנכ"לית עמותת כרישים בישראל, אמרה ל-ynet כי מדובר בוודאות בכריש הלווייתני: "מבחינה אקולוגית אין לזה משמעות כי מדובר בכריש בודד. עדיף לא להכביר במילים על מה שקרה. זה פשוט מעציב אותי".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר