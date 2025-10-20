הפלסטינים תיעדו מראה משילות: דובר צה"ל בערבית בביקור פומבי ומיוחצ"ן ברחובות טול כרם | צפו בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי | תיעוד נרחב (חדשות)

בס בני סולומון כיכר השבת | 13:25