הפלסטינים תיעדו
מראה משילות: דובר צה"ל בערבית בביקור פומבי ומיוחצ"ן ברחובות טול כרם | צפו
בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי | תיעוד נרחב (חדשות)
