מראה משילות: דובר צה"ל בערבית בביקור פומבי ומיוחצ"ן ברחובות טול כרם | צפו

בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי | תיעוד נרחב (חדשות)

אדרעי ברחובות טול כרם (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)
אדרעי ברחובות טול כרם (צילום: תקשורת פלסטינית)
אדרעי ברחובות טול כרם (צילום: תקשורת פלסטינית)
אדרעי ברחובות טול כרם (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

