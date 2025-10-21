כיכר השבת
כוחות הביטחון הסוריים גילו כלא תת-קרקעי סודי, ששימש את אסד למעצר ועינויים 

כוחות הביטחון הסוריים גילו כלא תת-קרקעי סודי בפרברי חומס, ששימש את משטר אסד המודח למעצר ועינויים של אזרחים | על פי הדיווח, "הכלא מוסתר מתחת לאדמה ויש לו דלת ברזל נעולה, הוא מכיל ציוד וכלי עינויים כגון מקלות וחבלים" (העולם הערבי)

הכניסה לכלא התת קרקעי שנחשף (צילום: תקשורת סורית)

כוחות הביטחון הסרים גילו בית כלא תת-קרקעי באזור הכפרי של חומס במערב , ששימש את משטרו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד לכליאת אזרחים במהלך שנות המלחמה, כך דיווחה היום (שלישי) סוכנות הידיעות הערבית הסורית (סאנא).

על פי הסוכנות, הכלא נמצא מצפון לכפר בויידה אל-סלמיה באזור אל-מוחרם באזור הכפרי של חומס המזרחי.

עומר אל-מוסא, סגן מנהל מחוז אל-מוחרם, הסביר כי בית הכלא התגלה לפני כ-10 ימים בזמן שסיורי משטרה ערכו חיפושים וחקירות במיקומים חשודים באזור.

הכניסה לכלא התת קרקעי שנחשף (צילום: תקשורת סורית)

אל-מוסא ציין כי "הכלא מוסתר מתחת לאדמה ויש לו דלת ברזל נעולה. בפנים הוא מכיל ציוד כגון מזרני ספוג, שמיכות צמר וכלי עינויים כגון מקלות וחבלים". אל-מוסא הוסיף כי האתרים מחוברים זה לזה באמצעות מנהרה בעומק 5 מטרים ובאורך 40 מטרים.

הפקיד המקומי ציין גם כי נמצאו "ספרים ופרסומים ששימשו את המיליציות שנתמכו על ידי המשטר הקודם".

זוהי התגלית השנייה מסוגה בתוך שבועות ספורים. ב-24 בספטמבר, כוחות הביטחון גילו בית כלא תת-קרקעי דומה ליד הכפר אבו חקפה, ששימש לכליאת אזרחים הרחק מעיני פיקוח וארגונים בינלאומיים.

ארגוני זכויות אדם מציינים כי רבים מבתי הכלא הסודיים של המשטר הקודם נותרו חבויים, ויש השערה שהם מפוזרים באזורים שונים בסוריה.

הכניסה לכלא התת קרקעי שנחשף (צילום: תקשורת סורית)
הכניסה לכלא התת קרקעי שנחשף (צילום: תקשורת סורית)

