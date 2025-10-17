כיכר השבת
תמורת ערבות בסכום דמיוני: בנו של קדאפי שוחרר לאחר עשור בכלא הלבנוני

אחרי עשור של מעצר מנהלי בלבנון, בית משפט בארץ הארזים הורה לשחרר בערבות של 11 מיליון דולר את בנו של שליט לוב המודח, חניבעל קדאפי | חניבעל נעצר בחשד שיש לו פרטים על פרשת היעלמותו המסתורית של אימאם שיעי לבנוני בעת שביקר בלוב ב-1978 בהזמנת אביו, קדאפי (העולם הערבי)

חניבל קדאפי לפני המעצר (צילום: תקשורת לבנונית)

בית המשפט ב החליט היום (שישי) לשחרר את חניבעל קדאפי, בנו של שליט לוב המנוח מועמר קדאפי, בערבות של 11 מיליון דולר. בנו של קדאפי היה עצור בלבנון במשך 10 שנים, במהלכן לא נשפט.

קדאפי הופיע היום בפני השופט זאהר חמאדה, כחלק מחקירתו על היעלמותו של איש הדת הלבנוני האימאם מוסא אל-סאדר ושני חבריו במהלך ביקור בלוב בשנת 1978. פלגים לבנוניים האשימו בעקביות את ממשלתו של קדאפי, שהודחה בשנת 2011, בהיעלמותו של סאדר, בטענה כי לוב חטפה אותו במהלך ביקורו. 

בנו של קדאפי טען שהוא "קורבן של עוול" ושהוא "הואשם בפשע שלא ביצע", שכן היה רק ​​בן שנתיים (!) בזמן היעלמותו של סאדר.

צוות ההגנה של חניבעל קדאפי, טען כי ללקוח שלהם אין סכום כסף זה, וציין כי הוא נעצר באופן שרירותי במשך עשר שנים וכי הסכום המבוקש לערבות אינו סביר.

ההגנה ציינה כי נכסיו של חניבעל הוקפאו וכפופים לסנקציות מאז 2012. בעוד שרוב אחיו הצליחו להסיר את הסנקציות ולשחרר את נכסיהם, הוא לא היה מסוגל לעשות זאת עקב חטיפתו ומאסרו השרירותי בלבנון.

על פי צוות ההגנה שלו, חניבעל ספג יחס קשה במהלך מעצרו. הם טענו כי לא היה ברשותו מידע על פרשת סאדר, וכי מעצרו המתמשך מהווה הפרה של זכויות אדם ומפרה את החוק הלבנוני והבינלאומי.

חניבעל קדאפי נמלט מלוב בשנת 2011 לאחר שפרצו מחאות נגד שלטונו של אביו, ובסופו של דבר הגיע לסוריה, משם, לדברי עורך דינו, הוא נחטף ונלקח ללבנון בשנת 2015.  

עורך דינו הצרפתי של חניבעל, לורן באיון, אמר לסוכנות הידיעות AFP כי "שחרור מותנה בערבות אינו מקובל כלל במקרה של מעצר שרירותי כמו זה. נערער על החלטת הערבות".

