הנשיא לשעבר מהימין בצרפת ניקולא סרקוזי, שהיה מואשם בלקיחת שוחד ממנהיג לוב מועמר קדאפי, זוכה על ידי בית המשפט שאמר כי אין די ראיות להפללה | עם זאת, הוא הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, גזר הדין אמור להינתן בהמשך (בעולם)
הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי מתייצב היום בבית המשפט על פרשיית שחיתות גדולה, במסגרתה הוא מואשם שמימן באופן לא חוקי את קמפיין הבחירות שלו בשנת 2007 | הנשיא לשעבר מכחיש את ההאשמות שאם יתבררו כנכונות עלולות לעלות לו בעשר שנות מאסר (חדשות, בעולם)
נורי אל-מסמארי, אחד מיועציו הקרובים של שליט לוב המודח, מועמר קדאפי, טוען בראיון כי אמו הייתה יהודיה. במהלך ראיון לעיתון 'אל-חיאת', נשאל מסמארי "האם אמו של קדאפי הייתה יהודייה?", והשיב בנחרצות "כן". לדבריו, במהלך השנים הוא מחיסל שלושה בכירים ששמו ידם על מסמכים המוכיחים כי אמו הייתה יהודיה
סייף אל-איסלאם, בנו של שליט לוב לשעבר, נלכד. הודעה בנושא נמסרה לבית הדין הבינלאומי בהאג. שבת סוערת וגשומה ברחבי ישראל. גשם עז, מלווה בסופות רעמים, ירד ברוב חלקי המדינה. ילדה בת 7 נפלה מחלון ביתה בפתח תקווה ונפצעה באורח בינוני. כל חדשות השבת שהיתה (חדשות)
מועמר קדאפי, שליט לוב במשך 42 שנים - מת מפצעיו לאחר עימות עם כוחות המורדים בעיר הולדתו, סירט. גורמי אופוזיציה בעיר מיסטרה סיפרו לסוכנויות הידיעות כי קדאפי נתפס בבונקר תת קרקעי שהוכן מבעוד מועד בעיר. בנו נלכד חי וככל הנראה יעמוד למשפט בקרוב (חדשות, בעולם)
האם קרוב סופו של השליט הלובי המודח מועמר קאדפי? על פי דיווחי המורדים מהשעה האחרונה, הם צרים על המקום בו שוהה קאדפי, ואף מצאו ראיות להימצאותו במקום. קודם לכן דווח, כי המורדים הלובים איתרו אתמול בית שבו הסתתר קדאפי בטריפולי אתמול, ולן במקום לפחות לילה אחד (בעולם)
שלושה חודשים הוא נלחם ללא הפסקה, אבל המורדים היו חזקים ממנו: שליט לוב, מועמר קדאפי, הובס הערב על-ידי מתנגדיו. תוך קרבות עזים, המורדים השתלטו על המעוז האחרון של השליט קדאפי. הם ניפצו את סמלי המשטר, תפסו את הרובה המוזהב שלו ושברו הפסל עם דיוקנו שעמד בחזית ביתו (בעולם)
עידן קדאפי נחתם? אחרי חודשים של לחימה, הצליחו המורדים בלוב, ככל הנראה, להביס את השליט הבלתי מעורער ● בנו של קדאפי הכחיש את הדיווחים שהבירה טריפולי נפלה בידי המורדים ● בוושינגטון בטוחים עדיין שקדאפי בלוב, אך המורדים חוששים שהוא כבר נמלט. קטעי וידאו נבחרים. צפו (בעולם)
המורדים בלוב חגגו אמש את מעצרו של בנו של קדאפי, סייף אל איסלאם, אולם הלילה התברר כי קדאפי הבן אינו עצור ומתהלך חופשי ברחובות ● אל איסלאם הגיע אתמול לבית המלון בטריפולי שבו שוהים העיתונאים הזרים, במפתיע. "העיר בשליטתנו", אמר, "הכל בסדר" (אקטואליה, חדשות)
אחרי מאבק עיקש, המורדים הכריזו הלילה כי השתלטו על בירת לוב, טריפולי ● הבשורה על תום שלטונו של קדאפי הוציאה המונים לרחוב, שחוגגים וקורעים את תמונתו של העריץ ● אובמה מברך: "טריפולי נחלצת מאחיזתו של עריץ. משטר קדאפי מגלה סימני קריסה" (עולם)
מועמר קדאפי, שליט לוב, מלגלג על כוחות נאט"ו: "לא יוכלו למצוא אותי, ולא יוכלו להרוג אותי". תחנת טלוויזיה בלוב פרסמה השבוע רשמים מריאיון טלפוני עם השליט. בשבועות האחרונים נהרגו בנו הצעיר של שליט לוב מועמר קדאפי ושלושה מנכדיו בתקיפת מטוס של נאט"ו על בית בטריפולי שבו שהה באותן דקות גם הרודן עצמו
רבה של אשדוד חשף בדרשת שבת הגדול שמסר בקרית מלאכי, כי לפני חצי יובל שיגר לשליט לוב, מועמר קדאפי מרקחת מיוחדת. באותה תקופה, פתחה ארצות הברית במתקפה כנגד לוב, כתגובה לפיגוע במועדון בברלין בו נהרגו שני חיילים אמריקנים. הרב פינטו הזכיר כי קדאפי ברח מביתו רגעים לפני שהופצץ
נאום חייו: שליט לוב שמתמודד בימים אלה עם זעם ההמון נשא נאום לאומה והצהיר: "לא אעזוב את לוב, אמות מות קדושים במדינה". קדאפי הוסיף: "צריך להלחם בטרור ובאל-קעידה, הם אלה שעוררו את המהומות במדינה. אחרת לוב תהפוך לאפגניסטאן. נחזיר לעצמנו את השליטה בלוב, בכוח"