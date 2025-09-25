דרמה בצרפת: הנשיא לשעבר סרקוזי זוכה מרוב האישומים בבית המשפט

דרמה בצרפת: נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, זוכה היום (חמישי) מהאישומים כי קיבל מימון בלתי חוקי מהשליט הלובי לשעבר מועמר קדאפי למסע הבחירות שבו נבחר לנשיאות בשנת 2007, אך הורשע בקשירת קשר פלילי בפרשה עצמה.

בית המשפט בפריז קבע כי אין די ראיות להוכיח שקיבל כספים אסורים או היה מעורב בשוחד, אולם מצא כי בין השנים 2005 ל-2007 היה מעורב בקונספירציה פלילית, עוד בתקופה שבה כיהן כשר הפנים. עם כניסתו לתפקיד הנשיא, ציינו השופטים, הוא נהנה מחסינות.

סרקוזי, בן 70, עמד לדין מאז חודש ינואר האחרון בפרשייה שהסעירה את שני צידי המתרס הפוליטיים בצרפת. הפרקליטות הצרפתית דרשה להטיל עליו עונש של שבע שנות מאסר, בית המשפט גזר על הנשיא לשעבר חמש שנות מאסר בית. לאורך כל הדרך טען סרקוזי כי מדובר בהליך פוליטי שמטרתו לפגוע בו.

על פי כתב האישום, כבר בשנת 2005 ניהל סרקוזי מגעים עם קדאפי במטרה לקבל מימון בחירות בתמורה לסיוע מדיני ללוב, שהייתה אז מבודדת בזירה הבינלאומית. הוא דחה את הטענות מכל וכל.

למרות הסתבכויותיו המשפטיות והחלטת הרשויות ביוני האחרון לשלול ממנו את אות לגיון הכבוד, הנחשב לעיטור הגבוה ביותר בצרפת, סרקוזי עדיין שומר על מעמדו כאחת הדמויות המשפיעות בפוליטיקה הצרפתית.

לאחרונה נפגש עם ראש הממשלה הנכנס סבסטיאן לקורנו, תלמידו לשעבר, ואף העניק לגיטימציה פומבית למפלגת הימין הקיצוני בראשות מרין לה פן, כשהצהיר כי כיום היא חלק מה"קשת הרפובליקנית".

מאז סיום כהונתו בשנת 2012 מתמודד סרקוזי עם שורה של משפטים ותיקים, שחלקם עדיין מתנהלים.