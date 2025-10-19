ביום חמישי האחרון, לפני תפילת מנחה, הגיע לחדר הלימוד של הרבי מצאנז במעונו בקרית צאנז בנתניה חייל גיבור שיצא מקרב בעזה, כשהוא על כיסא גלגלים. החייל ביקש לקבל את ברכת הרבי מצאנז שיצליח בהמשך השיקום ושיוכל לעמוד על רגליו במהרה, בעזרת ה'.

החייל הגיע מלווה באביו וביחד עם העסקן הרב אפרים רייך, המיודד עם המשפחה. השלושה סיפרו לרבי את סיפורו המדהים:

הוא נלחם בעזה כאשר מחבל מהחמאס ירה עליו צרור של תשעה כדורים. חמישה מהם חדרו לגופו ופצעו אותו אנוש. ארבעה הכדורים הנותרים נכנסו לנשק ולתרמילים שנשא על גופו.

חבריו בצוות הנמ"ר דיווחו למפקד: "יוחאי מת...". הוא שכב שם ושמע את הדיווח, אך מיד צעק בשארית כוחותיו: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ואז איבד את הכרתו.

כאשר הגיע מסוק הפינוי, הרופא של המסוק שם לב לבדיקה מסוימת באישון העין, שהצביעה על סימן חיים, והחל במאמצי החייאה עם חסימת עורקים. כשהגיעו לבית החולים תל השומר התעקש הרופא מול צוות בית החולים שימשיכו את מאמצי ההחייאה, למרות שלא היה נראה שישרוד. במשך שלושה חודשים היה מונשם ומורדם, ובחודש הראשון לא היה לו דופק כלל. מאז החל להתעורר אט אט וחזר להכרה מלאה, ברוך השם, והחל במסע שיקום ארוך. הוא השתחרר על כיסא גלגלים, כאשר פלג גופו העליון חזר לתפקוד מלא, ברוך השם.

במהלך השיקום ביקש החייל מהרב רייך המיודד עם המשפחה, כי ברצונו להגיע לרבי מצאנז בנתניה ולבקש את ברכתו. ביום חמישי האחרון נתקיימה בקשתו והוא הגיע למעונו של הרבי, שקיבלו במאור פנים והאציל עליו מברכותיו לרוב.