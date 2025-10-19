כיכר השבת
זעק 'שמע ישראל' וקרס

חטף 9 כדורים: החייל שהוכרז כמת והתעורר לחיים, בביקור נרגש אצל האדמו"ר מצאנז 

בין מאות הפוקדים את מעונו של הרבי מצאנז, חייל שנפצע אנושות בקרב בעזה הגיע לחדר הרבי, כשהוא על כיסא גלגלים, מלווה באביו | החייל שרד נס: מחבל ירה עליו צרור של 9 כדורים; 5 פצעו אותו אנוש, והשאר נבלמו. ברגעיו האחרונים, צעק "שמע ישראל" ואז איבד הכרתו. לאחר שלושה חודשים בהם היה מונשם ומורדם - חזר לחיים | הרבי בירך אותו בחום תוך שהוא מדגיש כי "הרפואה מוכנה לפני המכה" | החייל נשאר להתפלל מנחה עם הרבי, כשלפני כן התוועד עם בחורי החסידות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים) 

החייל אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: א.פ.)

ביום חמישי האחרון, לפני תפילת מנחה, הגיע לחדר הלימוד של הרבי מצאנז במעונו בקרית צאנז בנתניה חייל גיבור שיצא מקרב ב, כשהוא על כיסא גלגלים. החייל ביקש לקבל את ברכת הרבי מצאנז שיצליח בהמשך השיקום ושיוכל לעמוד על רגליו במהרה, בעזרת ה'.

החייל הגיע מלווה באביו וביחד עם העסקן הרב אפרים רייך, המיודד עם המשפחה. השלושה סיפרו לרבי את סיפורו המדהים:

הוא נלחם בעזה כאשר מחבל מהחמאס ירה עליו צרור של תשעה כדורים. חמישה מהם חדרו לגופו ופצעו אותו אנוש. ארבעה הכדורים הנותרים נכנסו לנשק ולתרמילים שנשא על גופו.

חבריו בצוות הנמ"ר דיווחו למפקד: "יוחאי מת...". הוא שכב שם ושמע את הדיווח, אך מיד צעק בשארית כוחותיו: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ואז איבד את הכרתו.

כאשר הגיע מסוק הפינוי, הרופא של המסוק שם לב לבדיקה מסוימת באישון העין, שהצביעה על סימן חיים, והחל במאמצי החייאה עם חסימת עורקים. כשהגיעו לבית החולים תל השומר התעקש הרופא מול צוות בית החולים שימשיכו את מאמצי ההחייאה, למרות שלא היה נראה שישרוד. במשך שלושה חודשים היה מונשם ומורדם, ובחודש הראשון לא היה לו דופק כלל. מאז החל להתעורר אט אט וחזר להכרה מלאה, ברוך השם, והחל במסע שיקום ארוך. הוא השתחרר על כיסא גלגלים, כאשר פלג גופו העליון חזר לתפקוד מלא, ברוך השם.

במהלך השיקום ביקש החייל מהרב רייך המיודד עם המשפחה, כי ברצונו להגיע לרבי מצאנז בנתניה ולבקש את ברכתו. ביום חמישי האחרון נתקיימה בקשתו והוא הגיע למעונו של הרבי, שקיבלו במאור פנים והאציל עליו מברכותיו לרוב.

החייל אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: א.פ.)

בצאתו מהחדר ראה החייל את הבחורים ממתינים שם לתפילת מנחה, ואמר לאביו כי הוא מבקש להישאר להתפלל יחד עם הרבי.

החייל עם הבחורים לפני תפילת מנחה בצאנז (צילום: א.פ.)

אחרי תפילת מנחה ניגש אליו שוב הרבי ואמר לו שחשב בתפילה: "השבוע זה פרשת בראשית, 'בראשית ברא'. לפני שברא הקב"ה את העולם, הייתה מוכנה הרפואה לאנושות. לכן אנו בטוחים שהקב"ה, שמכין את הרפואה לפני המכה, יעזור ותהיה רפואה שלמה".

האדמו"ר מצאנז מברך את החייל לאחר תפילת מנחה (צילום: א.פ.)

בין הדברים שאמר לו הרבי בחדרו: "אנחנו לא מבינים את דרכי ה'. כבר אמרו קודמים: 'אילו את הקב"ה היינו מבינים, לא היינו עובדים אותו'. אנחנו לא מבינים את הקב"ה, אבל לפעמים רואים גילויים מסוימים שמראים לנו שיש מישהו למעלה שמכוון הכול. הגדולה של עם ישראל היא שהם עובדים ומאמינים בה' אפילו כשהכול בהסתרה".

לאחר שנכנס הרבי לחדרו בחזרה, נשאר החייל לדקות ארוכות עם הבחורים, ששרו בפניו שירי חיזוק ואמונה.

8
עם ישראל האמיתי, זה שפחות מראים בתקשורת. פשוט אוהב אחד את השני למרות חילוקי הדעות. הלוואי שיחלים לחלוטין. גיבור ישראל.
יוסי
7
דמעות בעיניים! אהבת ה׳, מסירות נפש, אהבת ישראל! כמה חשוב! חבל שלא ראינו הרבה יותר מיחס יהודי חם ואוהב עם הפצועים במהלך המלחמה.
קידוש שם שמיים
6
נס !!!!!!!!!! השם אוהב אותו
איזה טוב השם
5
איזה יופי ! רק ככה ננצח
אחדות ואהבת ישראל
4
מה שם החייל?
חייל חייל
3
איך קוראים לחייל? רפואה שלימה!!
אני
2
מדהים איזה אהבת ישראל אצל הרבי הזה
יאיר
1
שם החייל יוחאי יהודה בן סיגל חווה לרפו''ש בקרוב אמן
יהודי

