תמיר נמרודי ( צילום: באדיבות המשפחה )

תמיר נמרודי הי"ד, סמ"ר בצה"ל שנחטף לעזה במתקפת הפתע וגופתו הוחזרה השבוע לישראל, הצליח לשרוד בשבי במשך תקופה - בין היתר בשל מהלך "חסוי וגאוני" כהגדרת אביו, שאותו ביצע.

במהלך הלווייתו, שהתקיימה היום (חמישי), בשעת צהרים, סיפר האב שבנו עשה מהלך גאוני אולם לא הרבה בפרטים. בהמשך התבררו פרטים נוספים. בריאיון לגלי צה"ל סיפר אלון נמרודי, אביו של תמיר, כי בנו סיפר למחבלים, כאשר שאלו אותו מהיכן הוא, דקות אחרי שנחטף, שהוא מעיראק. לדברי האב, "תמיר היה אלוף העולם בלספר סיפורים". בישראל בינתיים נמשכת החקירה בניסיון לחשוף את נסיבות מותו של נמרודי, שנחטף בחיים. בחדשות 12 דווח כי "אחד הכיוונים המרכזיים שנבדקים הוא האפשרות שנהרג כתוצאה מהפצצה של חיל האוויר על מקום המסתור שבו שהה מפקד חטיבת עזה של חמאס, אחמד ר'נדור, חודש לאחר פרוץ המלחמה".

האבא בהלוויה ( צילום: אלון גלבוע )

במהלך הלווייתו היום, ספד בנו בדמעות: "שנתיים של תופת, בלי אויר לנשימה, עם מטרה אחת ברורה. להחזיר אותך הביתה. תמיר שלי, איזה ילד קסם היית, שנון, חכם, ורבאלי עם חיוך ממיס וחיבוק ששובר צלעות.

"חיבוק שכל כך חסר לי. איך היית מגיח מאחוריי, עם עיניים טרוטות אחרי שינה טובה, צועק, "אבו, תביא חיבוק" ולא היית ממתין לתשובה ממני אלא ניגש אלי ומחבק חיבוק חזק, חם ועוצמתי. הייתי אומר לך, " תמירו, אתה תשבור לי צלע". עכשיו אני מוכן לעשות הכל כדי שתשבור לי את כל הצלעות מהחיבוק שלך. רק תחבק!

"איך כשהיית חוזר מהבסיס בימי שישי בבוקר היית מבקש לעצור לאכול שווארמה, היית שולח לי רשימת קניות שלא נגמרת כדי להכין אוכל שאתה אוהב ולעשות מתכונים חדשים שרצים לך בראש. אביא לך סופר מרקט במתנה, רק תחזור על הרגליים אהוב שלי".

האב הוסיף: "תמירו שלי. היית ילד ונער חרדתי, לקחת כדורים נגד חרדות וזנחת אותם כשהתגייסת. נלחמת בגבורה בפחדים של עצמך. איך דקות ספורות אחרי שנחטפת, עם אותו מבט אחוז אימה, התעשתת ורקמת תכנית מהירה וחכמה שחשבת שאולי תעזור לך להנצל. תעזור לך לא לחטוף מכות מחיות האדם שחטפו אותך. עשית מהלך גאוני שהיה חסוי עד כה ועוד ידובר עליו. לצערנו הרב ולשברון ליבנו העצום, זה לא עזר.

"הבניין בו הוחזקת הופצץ ולקחת עימך עשרות מחבלים ארורים. אתה יודע בני אהובי, כשדיברתי עם אמא בבכי קורע לב באותו יום ארור, סביב השעה 16:00 כשהיה ברור לנו מעבר לכל ספק שנחטפת, כך ראינו מסרטוני החמאס, אמרתי לאמא, "זה טוב שהוא נחטף ולא נהרג, הוא בטוח יחזור הביתה בריא ושלם". כמה טעיתי".