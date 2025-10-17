שנתיים חלפו מאז נחטף גיא גלבוע-דלאל ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023. במשך 738 ימים ארוכים נלחם אחיו הבכור, גל, להשיבו הביתה – בלי לדעת אם גיא בכלל יודע שהוא עצמו שרד. רק לפני כחודש נחשף גיא לתמונה של אחיו בחיים, ומאז החל המאבק החדש: מאבק ההחלמה.

ימים ספורים אחרי שחרורו, מתחילים להתבהר פרטים על מה שעבר בשבי. לפי דיווח ב'ידיעות אחרונות', גיא, שנמצא כיום בתהליך שיקום רפואי ופסיכולוגי, סיפר לבני משפחתו כי בשלבים המאוחרים של השבי “המחבלים החליטו שאנחנו נהיה ‘פרזנטורים של עור ועצמות’ – פשוט ככה. הם אמרו את זה".

לדבריו, הוא ואביתר דוד, שנחטף יחד איתו מהמסיבה, הורעבו במשך שלושה וחצי חודשים. “הם כמעט לא נתנו לנו לאכול. רק אחרי שראו את הסרטון ששוחרר והבינו שטעו בקמפיין, התחילו להעמיס עלינו אוכל. המשקל שלי עלה וירד כל הזמן, עם כל הנזקים שזה מביא".

גל, אחיו, מוסיף בשיחה עם ידיעות אחרונות: “הוא מתאר את זה בשקט, בלי דרמה, אבל זה קורע לב. השרירים שלו כואבים, העצמות, הכול. הוא לא ישן בלילות. פיזית הוא נראה מחייך, אבל הגוף שלו עדיין בצעקה".

גיא נחטף יחד עם חברו אביתר דוד, והשניים הוחזקו יחד במשך רוב תקופת השבי. רק בפברואר 2024, אחרי שחרור חלק מהחטופים בעסקה הראשונה, הופרדו. “הם היו בטוחים שמוציאים את גיא לצילום ויחזירו אותו,” מספר גל. “כשזה לא קרה, הם הבינו שאולי כבר לא יתראו שוב".

רק לפני כחודש, כשנחשף גיא לתמונה של גל אוחז בשלט עם שמו, הבין שאחיו בחיים. זמן קצר לאחר מכן הצליח להעביר מכתב ראשון דרך הצלב האדום.

הפגישה ביניהם בבית החולים הייתה, כדברי גל, “רגע שלא ניתן לתאר. אחרי חודשיים שהם לא ראו אחד את השני – הם פשוט לא נפרדים. יש ביניהם שפה משותפת, מבטים, מחוות. זה כמו שני ניצולים מאותו סיפור שמבינים אחד את השני בלי מילים".

ככל שגיא משתף מעט־מעט ממה שעבר עליו, מתבהרת תמונה קשה. “הוא אמר משפט שצמרר את כולנו,” מספר גל. “החברים שלי שחזרו אפילו לא יודעים מה היה אחרי שהם הלכו. התקופה הכי קשה התחילה כשהם השתחררו".

לדברי המשפחה, לאחר שחרור קבוצת החטופים בפברואר 2024, התנאים של מי שנותרו בשבי החמירו מאוד. “הם עברו חודשים של התעללות, בידוד ורעב,” אומר גל. “הם הוחזקו בחדרים קטנים, בקושי זזו, ללא טיפול רפואי. אין דרך להסביר את זה במילים".

היום, כשגיא כבר בבית, המשפחה מנסה לעטוף אותו בחום, אך גם מבינה שהדרך לשיקום עוד ארוכה.

“כל דבר קטן הוא עולם ומלואו – כדור שוקולד, חיבוק, מגע של שמש,” אומר גל. “אבל לצד זה יש פחדים, יש קושי. הם צריכים ללמוד הכול מהתחלה. צריך כוח, תמיכה ועזרה".