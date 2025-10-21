במעמד חגיגי ורב-משתתפים בעיר דוד שבירושלים, בו נחנכה במלואה דרך עולי הרגל ההיסטורית, תוואי שאורכו כ-600 מטרים והוביל מבריכת השילוח עד למרגלות הר הבית. בטקס, שנערך בגן הלאומי עיר דוד, נכחו ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, שגריר ארה"ב מייק האקבי, ושרי ממשלה נוספים.

ראש הממשלה נתניהו הדגיש בנאומו כי דרך עולי הרגל היא תגובה ל"מי שמנסים להכחיש, לעוות או למחוק את המורשת המקראית של ירושלים". בין השאר באמצעות ממצאים כמו כתובת נקבת השילוח, אותה הגדיר כעדות חיה מלפני 2,700 שנים.

נתניהו הזכיר כי הנקבה נחצבה על ידי המלך חזקיהו כ-300 שנה לאחר המלך דוד, וכי הכתובת נמצאה במקום שבו נפגשו שני צוותי החוצבים. ייחודה ההיסטורי של הנקבה מתבטא בכתובת השילוח, שהתגלתה בתוכה ומספרת בעברית תנ"כית על רגע מפגש החוצבים. כאשר הכתובת נמצאה בסוף המאה ה-19, היא נשברה לשניים בעת ניסיון החילוץ שלה מן הקיר והועברה למוזיאון הארכיאולוגיה באיסטנבול כיוון שהארץ הייתה אז בשליטת הטורקים.

במהלך נאומו, חזר נתניהו לאירוע שהתרחש "לפני כמעט עשרים שנה" כאשר אירח את ראש ממשלת טורקיה דאז, מסוט ילמז. לאחר ארוחת ערב, פנה נתניהו לידידו הטורקי בבקשה מיוחדת בנוגע לכתובת השילוח:

"פניתי אליו ואמרתי לו: 'מסוט, ידידי, כראש ממשלת טורקיה, יש לי בקשה אחת ממך'. הוא שאל: 'מה זו הבקשה?'. אמרתי לו: 'תעביר לישראל את הכתובת של נקבת השילוח'".